Bursa'da hareketli gece! 9 ayrı suçtan aranıyordu 20 kilometre boyunca kaçtı

20 KİLOMETRELİK KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ

Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen kaçmaya devam eden şüpheliler, yaklaşık 20 kilometre süren takip sonucu Hacivat Mahallesi, Esenevler Kavşağı mevkiinde yol kenarında park halindeki 16 AVB 076 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Araçtan inerek kaçmaya çalışan şüphelilerden Yavuzcan Aşçıoglu yere düşünce polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

BAHÇEDE SAKLANIRKEN KISKIVRAK YAKALANDI

Bölgenin giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Şüphelilerden Aydın Kalay olay yerine yaklaşık 300 metre mesafedeki bir arsada yakalanırken, Gökhan Çiftçi ise yaklaşık 100 metre mesafedeki bir evin bahçesinde saklanırken yakalandı.