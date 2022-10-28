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    Doktorlar imkansız demişti! Minik bedeniyle 144 gün boyunca yaşam savaşı verdi

    Burak bebek, 23 haftalıkken hayata gözlerini açtı. Tam 540 gramdı. Doktorların 'İmkansız' demesine rağmen 144 gün boyunca savaştı. Beyni ve akciğerleri geliştikten sonra 3 kilo 200 grama ulaştı. Dün, annesinin kucağında hastaneden ayrıldı...

    Hayatı ’Burak’madı

    Parmak bebek, aylarca yoğun bakımda kaldı. Mucize eseri hayata sarıldı. Hem ailesine hem de doktorlarına mutluluğu yaşattı. Yüreklere dokunan haber, dün Erzurum'dan geldi. Öğretmen Merve-Sebahattin Ergün, 3 yıl önce evlendi. Yaklaşık 11 ay önce de bebekleri olacağını öğrendi. Ancak anne Merve Ergün'ün rahatsızlanması üzerine doktorlar erken doğuma karar verdi. Burak bebek, 23 haftalıkken 540 gram ağırlığında dünyaya geldi. Gözleri, beyni ve akciğerleri gelişmediği için hemen Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildi. Tam 144 gün yaşam savaşı verdi. Solunum cihazına bağlı geçirdiği günlerin sonunda 3 kilo 200 grama yükseldi. Dün, ilk kez annesi tarafından kucaklandıktan sonra hastaneden ayrıldı ve evine gitti. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Dr. İpek Kocaoğlu, çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. "Burak, çok iyi bir savaşçıydı" dedi. Anne Merve Ergün ise mutluluğunu şöyle dile getirdi: Bu süreçte umudumuzu hiç kaybetmedik. Çok şükür evladımıza kavuştuk. Çok mutluyum, süreç çok uzun ve zor geçti. İlk başta doktorlar umut vermiyordu ama sonunda ilk bebeğimizi kucağımıza aldık, çok duyguluyum.



    GRAM GRAM MUCİZE
    23 haftalıkken dünyaya gelen Burak bebek, 144 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. 3 kilo 200 grama ulaştı.

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    Haberler Yaşam Doktorlar imkansız demişti! Minik bedeniyle 144 gün boyunca yaşam savaşı verdi
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