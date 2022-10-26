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    Sırp mafya lideri Jovan Vukotic'in suikastinde takip cihazlarını yerleştiren makam şoförü çıktı

    Sırp mafya lideri Jovan Vukotic, İstanbul’da pusuya düşürüldü. Öldürüldü. Failler 1.5 milyon euroya tetikçi tutan 2 örgüttü. Köstebekse Vutokic’in makam şoförüydü.

    Emir Somer
    Ma’kan’ şoförü

    Sırbistan'da Skaljarı isimli suç örgütü lideri olan Jovan Vukotic, bundan 3 yıl önce Türkiye'de yakalandı. Sırbistan'a iade edilip Türkiye'ye girişi yasaklandı. Ancak yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeyi başardı. İşte o isim 9 Eylül'de İstanbul Şişli'de motorlu iki şahıs tarafından aracına gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralandı. Kurtarılamadı. Eşi, çocukları ve şoförü ise saldırıyı hafif sıyrıklarla atlattı. Olayın ardından ekipler düğmeye bastı. Bölgedeki kameraları taradı. 200 noktada bin 700 saat kamera kaydını inceleyip Vukotic'i takip eden bir araç daha olduğunu saptadı.



    TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞ
    Çalışma sonrası saldırıyı KAVAC isimli çetenin lideri Radoje Zivkovic'in Türkiye'deki bağlantıları ile gerçekleştirdiği anlaşıldı. Hatta iki çetenin suikast için 1.5 milyon euroya tetikçi tuttuğu saptandı. İşte şok infazla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Jovan Vukotic'in infazında "Köstebek" şüphesi olduğu saptandı. O köstebeğin ise Vuk otic'in en yakınındaki kişi yani şoförü E.K. olduğu anlaşıldı. E.K'nın 12 kişiyle birlikte gözaltına alındığı sorgusunda ise cep telefonu görüşmesini açıklamadığı vurgulandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.



    CİHAZLARI YERLEŞTİRMİŞ
    Vukotic'IN aracının altına takip cihazlarını yeleştiren kişi şoför E.K. çıktı. Köstebek şoförün de 9 kişiyle birlikte tutuklandığı açıklandı.

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    Haberler Yaşam Sırp mafya lideri Jovan Vukotic'in suikastinde takip cihazlarını yerleştiren makam şoförü çıktı
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