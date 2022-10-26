Sırp mafya lideri Jovan Vukotic'in suikastinde takip cihazlarını yerleştiren makam şoförü çıktı

Sırbistan'da Skaljarı isimli suç örgütü lideri olan Jovan Vukotic, bundan 3 yıl önce Türkiye'de yakalandı. Sırbistan'a iade edilip Türkiye'ye girişi yasaklandı. Ancak yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeyi başardı. İşte o isim 9 Eylül'de İstanbul Şişli'de motorlu iki şahıs tarafından aracına gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralandı. Kurtarılamadı. Eşi, çocukları ve şoförü ise saldırıyı hafif sıyrıklarla atlattı. Olayın ardından ekipler düğmeye bastı. Bölgedeki kameraları taradı. 200 noktada bin 700 saat kamera kaydını inceleyip Vukotic'i takip eden bir araç daha olduğunu saptadı.