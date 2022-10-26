Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yine çok ilginç bir olay! Tanıştığı kadınları "yağ satacağız" diyerek dolandırdı





'GEL ARABA ALALIM' DEDİ

Dolandırılan Tuba, "Tanışmamıza iş arkadaşım vesile olmuştu. Tanıştığımız akşam lüks bir restorana götürdü. İki gün sonra ilişkiye başladık. Onunla evlenebileceğime inandırdı. Toptan yağ alım satım işi yapıyordu. Bana, 'Sen de bu işi yap, günde 100 bin lira kazanıyorum dedi. Bu işe 40 bin yatırırsan günlük 2 bin kazancın olur. Zaten evleneceğiz, sen de iyi kazanırsın, aynı işi yaparız' dedi. Büyük paralar kazanacağımızı düşündüğüm için tüm birikimimi verdim. İlk etapta 23 bin verdim. 25 bin olarak geri gönderdi. Güvenimi kazandı. 400 bin lira verdim. Bir gün sonra kar parası veriyordu ama ertesi gün 'aşkım daha fazla mal geldi, alalım' diyerek elimden tüm parayı istiyordu. Bana 'O parayı gönder daha fazla kazanalım' diyordu. Bu şekilde bana gönderdiği 600 bin, 800 bin liraya ulaştı. 'Gel bu kazancınla sana araba alalım' dedi. Ben de 'Parayı bana gönder kendi beğendiğim arabayı görüp almak istiyorum' dedim, ısrarcı oldum. Ben fazla ısrarcı olunca da bana 'Hesaplar bloke oldu' dedi" diyerek olanları anlattı. Diğer dolandırılanlar da İnce'nin bir an önce yakalanmasını istedi.