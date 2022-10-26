e-Devlet'e girip hemen kontrol edin! 2 bin 673 lira cezası var

GSM operatörleri tarafından sağlanan mobil imza ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısından edinilmiş geçerli ve nitelikli bir elektronik sertifika ile e-Devlet Kapısı kullanıcı şifreniz ile SMS doğrulama yöntemini kullanarak yapabilirsiniz.