e-Devlet'e girip hemen kontrol edin! 2 bin 673 lira cezası var

Milyonlarca kişinin kullandığı e-devlette yeni ayrıntı ortaya çıktı. Taşınma nedeniyle ikametgahını değiştiren vatandaşların 20 işgünü içerisinde bunu e-devletten veya ilçe nüfus müdürlüklerine şahsen bildirmesi gerekiyor. Zamanında bildirilmeyen adres değişikliğinin ise 128 TL cezası bulunmakta. Peki e-Devlet üzerinden adres değişikliği nasıl yapılabilir? İşte detaylar...
Aynı konutu paylaşan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler.
Bildirim ilçe nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere şahsen başvuru yapılarak ya da internet üzerinden adres bildirimleri https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresinden;