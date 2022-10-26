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    Direksiyon eğitmeni Önder Lafçı'nın kaçırmaya çalıştığı Hilal Sultan Kırgöz yaşamını yitirdi | Yaşam haberleri

    Direksiyon eğitmeni Önder Lafçı, kaçırmaya çalıştığı kursiyeri Hilal Sultan Kırgöz’e tabancayla ateş etti. Sırtından ağır yaralanan genç kız, 48 gün sonra yaşamını yitirdi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 26 Ekim TAKVİM Gazetesi yaşam haberleri...

    Ölüm ’kurs’tu

    Manisa'da bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı, 6 Eylül günü öğle saatlerinde daha önce direksiyon kursu verdiği Hilal Sultan Kırgöz'ün (21) evinin önüne geldi. Evden çıkan genç kızı, zorla hafif ticari aracına bindirmek istedi. Kırgöz direnince Lafçı, başına tabanca dayadı. Kaçmaya çalışan Kırgöz'ü tabancayla sırtından vurdu. Kanlar içinde kalan üniversiteli kız, hastaneye kaldırıldı. Ameliyatla kurşun çıkarıldı. Ancak tedavi gördüğü hastanede 48 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Olayın ardından aynı gün, saklandığı Buca'da bir bağ evinde yakalanan Önder Lafçı ise tutuklandı.



    İADELİ KARAR
    Muğla'daki Kelebekler Vadisi'nde 2018'de kayalıklardan düşerek öldüğü sanılan 7 aylık hamile Semra Aysal'ı (33) iterek öldürdüğü ortaya çıkan eşi Hakan Aysal'ın (41) akıl sağlığının tam olduğu ortaya çıktı. Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Sanık akıl hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerektiğini belirterek karara itiraz edip dosyayı istinafa taşıdı. Hakan Aysal'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair yeni rapor verildi. Rapor, mahkemeye gönderildi. Hakan Aysal, bugün yeniden hâkim karşısına çıkacak. (Ceyhan TORLAK)



    CİN OPERASYONU
    İstanbul Fatih'te Emine Cin, eşi Levent ile 2 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istedi. Boşanma davası açınca kocası, tehdit etti. Ardından 7 el ateş ederek eşini öldürdü. Katil koca, Gaziosmanpaşa'da operasyonla yakalandı. 16 suç kaydı olan zanlı, suç aletini Silivrikapı'da sur dibine attığını söyledi. Polis tabancayı bularak el koydu. (Yunus Emre KAVAK)

        'HAYIR' DEHŞETİ
        KARAMAN'DA Hüseyin Bağrıaçık, hemşire olan teyzesinin kızı Emine Ay'ı (26) tabanca ile vurduktan sonra intihara kalkıştı. Evlilik teklifine "hayır" cevabı aldığı için vurduğu öğrenilen caninin elindeki çiçeğin üzerinde ise 'Sevdam bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm' notu vardı.



        164 MİLYON DEVRETTİ
        6 BİLEN çıkmayınca 164 milyon 383 bin lira devretti. 5 bilenler 45 bin 163'er, 4 bilenler 728'er, 3 bilenler 39'ar, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



        GÜVEN İSTEDİ!
        İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, Kral 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini aldıktan sonra ilk konuşmasını başkanlık konutu 10 numaranın önünde yaptı. "Güven ancak kazanılır ben de sizin güveninizi kazanacağım. Korkmuyorum biliyorum ki bu yüksek makamın gerekliliklerini karşılayabileceğimi düşünüyorum. Sizin ihtiyaçlarınızı siyasetin üzerinde tutacağım. Gündemin merkezine "ekonomik istikrar ve güveni" yerleştiriyorum. Derin ekonomik krizle şefkatle yüzleşeceğim. Hükümetin temel noktası "dürüstlük, profesyonellik ve hesap verebilirliğe" dayalı olacak" ifadesini kullandı.



        DÖNER SERMAYE
        Almanya'da artan fiyatlar ve hayat pahalılığına karşı protestolar arttı. Başbakan Olaf Scholz'a, döner fiyatları üzerinden yapılan bir protesto sosyal medyada gündem yarattı. Paylaşılan görüntülerde Scholz'un Münih'teki temasları esnasında bir kişi, "Sevgili Scholz, döner 8 euro oldu. Putin'le konuşun döner yine 4 euro olsun" ifadesini kullandı. Başbakan Scholz ise bu sözler karşısında gülücük attı. Almanya'nın doğusundaki pek çok şehirde, binlerce kişi yüksek enerji fiyatları yüzünden federal hükümetin politikalarına isyan bayrağı açtı.



            KALPTEN SEVGİLER
            Kastamonu'da yaşyan Emine Çiftçi (83), 15 yıl önce Tosya Devlet Hastanesi'ne gitti. Birkaç ameliyat geçirdi. İyileşti. Taburcu edildi. Ancak yaşadığı sıkıntılar ve oradaki hastalar aklından hiç gitmedi. Hastaneye yardım etmek istedi. Maddi durumu el vermedi. Emine Nine ise hiç vazgeçmedi.



            HERKESE NASİHAT ETTİ
            Yıllarca para biriktirdi. 1 milyon liralık bir servet elde etti. Sonra da hastane yönetimiyle irtibata geçti. Neye ihtiyaçları olduğunu öğrendi. Biriktirdiği 1 milyon TL ile 'ekokardiyografi cihazı' alıp Tosya Devlet Hastanesi'ne hediye etti. Vatandaşlara seslendi: Bu dünyanın öbürü de var. Destek verenlere ne mutlu. Vermeyenlerin de Allah kalbini yumuşak eylesin.



            AYAKKAPI YASAĞI
            Bir apartman yöneticisi, komşusunu şikayet etti. Merdiven boşluğuna ayakkabılık koymasından rahatsız olduğunu bildirdi. Olay, mahkemeye gitti. Sulh Ceza, "Ayakkabılık kaldırılsın" dedi. Yargıtay'dan onay geldi: Kapı önüne konulan ayakkabı dolapları, apartman yasasına aykırı...



                TUTULDU GÜNEŞİM!
                Ay, dün güneşin önünden geçerek parçalı bir güneş tutulması meydana getirdi. Yılın ikinci ve son güneş tutulması, Türkiye'de de 12.40- 15.05 arasında gerçekleşti. Bu büyük görsel şöleni takip etmek isteyen vatandaşlar; koruyucu gözlük, basit bir projeksiyon cihazı veya bir kartonla tutulmayı izledi. 8 Kasım'daysa tam Ay tutulmasının meydana geleceği öğrenildi. Bu arada tutulma yorumları sosyal medyanın zirvesine yerleşti:
                Bakıyorum güneşe, evet diyorum, tutuldu güneşim.
                Güneş değiliz ama biz de birine tutulduk.
                Allah'ım uçak yolculuğu sırasında tutulmaya yakalandım.
                Ay bile güneşe tutuldu, ben hiçbir yere tutunamadım.
                Güneşe fazla tutulmayın yanarsınız!

                TELEFON PATLADI
                Kocaeli'dE tamir için bayiye bırakılan cep telefonu infilak etti. Teknisyen Mehmet Doğanay hastanede.

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                Haberler Yaşam Direksiyon eğitmeni Önder Lafçı'nın kaçırmaya çalıştığı Hilal Sultan Kırgöz yaşamını yitirdi | Yaşam haberleri
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