Direksiyon eğitmeni Önder Lafçı'nın kaçırmaya çalıştığı Hilal Sultan Kırgöz yaşamını yitirdi | Yaşam haberleri





TUTULDU GÜNEŞİM!

Ay, dün güneşin önünden geçerek parçalı bir güneş tutulması meydana getirdi. Yılın ikinci ve son güneş tutulması, Türkiye'de de 12.40- 15.05 arasında gerçekleşti. Bu büyük görsel şöleni takip etmek isteyen vatandaşlar; koruyucu gözlük, basit bir projeksiyon cihazı veya bir kartonla tutulmayı izledi. 8 Kasım'daysa tam Ay tutulmasının meydana geleceği öğrenildi. Bu arada tutulma yorumları sosyal medyanın zirvesine yerleşti:

Bakıyorum güneşe, evet diyorum, tutuldu güneşim.

Güneş değiliz ama biz de birine tutulduk.

Allah'ım uçak yolculuğu sırasında tutulmaya yakalandım.

Ay bile güneşe tutuldu, ben hiçbir yere tutunamadım.

Güneşe fazla tutulmayın yanarsınız!



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