Direksiyon eğitmeni Önder Lafçı'nın kaçırmaya çalıştığı Hilal Sultan Kırgöz yaşamını yitirdi | Yaşam haberleri

Manisa'da bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı, 6 Eylül günü öğle saatlerinde daha önce direksiyon kursu verdiği Hilal Sultan Kırgöz'ün (21) evinin önüne geldi. Evden çıkan genç kızı, zorla hafif ticari aracına bindirmek istedi. Kırgöz direnince Lafçı, başına tabanca dayadı. Kaçmaya çalışan Kırgöz'ü tabancayla sırtından vurdu. Kanlar içinde kalan üniversiteli kız, hastaneye kaldırıldı. Ameliyatla kurşun çıkarıldı. Ancak tedavi gördüğü hastanede 48 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Olayın ardından aynı gün, saklandığı Buca'da bir bağ evinde yakalanan Önder Lafçı ise tutuklandı.
İADELİ KARAR
Muğla'daki Kelebekler Vadisi'nde 2018'de kayalıklardan düşerek öldüğü sanılan 7 aylık hamile Semra Aysal'ı (33) iterek öldürdüğü ortaya çıkan eşi Hakan Aysal'ın (41) akıl sağlığının tam olduğu ortaya çıktı. Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Sanık akıl hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerektiğini belirterek karara itiraz edip dosyayı istinafa taşıdı. Hakan Aysal'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair yeni rapor verildi. Rapor, mahkemeye gönderildi. Hakan Aysal, bugün yeniden hâkim karşısına çıkacak. (Ceyhan TORLAK)
CİN OPERASYONU
İstanbul Fatih'te Emine Cin, eşi Levent ile 2 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istedi. Boşanma davası açınca kocası, tehdit etti. Ardından 7 el ateş ederek eşini öldürdü. Katil koca, Gaziosmanpaşa'da operasyonla yakalandı. 16 suç kaydı olan zanlı, suç aletini Silivrikapı'da sur dibine attığını söyledi. Polis tabancayı bularak el koydu. (Yunus Emre KAVAK)