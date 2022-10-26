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    • Yaşam
    • 27.10.2022 06:22
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    • 27.10.2022 06:22
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    Beyoğlu'nda yangın paniği!

    Son dakika haberi! İstanbul Beyoğlu’nda metruk binada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki 5 binaya sıçradı. Yangında alevlere teslim olan binalar kullanılamaz hale gelirken bir binanın da çatısı çöktü. İtfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Beyoğlu alevlere teslim oldu!

    Beyoğlu'nda bir binada başladıktan sonra 5 binaya daha sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Firuzağa Mahallesi Hüseyinağa Bahçe Sokak'taki 3 katlı bir binada sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Alevler kısa süre içerisinde çevredeki 5 binaya daha sirayet etti.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

    Emniyet ekipleri olay bölgesinde güvenlik önlemi alırken, çevre ilçelerden olay yerine sevk edilen itfaiye görevlileri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

        İtfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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