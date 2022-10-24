Ünlü iş kadını Feryal Gülman isyan etmişti! Dolandırıcılar sahte yalı ilanlarıyla vurgun yaptı

İstanbul'da emlakçılar, son günlerde internetten verilen yalı ilanlarıyla dolandırıcılık yapıldığı konusunda uyardı.
İddiaya göre uyanıklar, internet sitelerinde değerinin altında yalı satışı ilanları vermeye başladı. Alıcılarla irtibata geçen dolandırıcılar, binayı göstermek için 500 ile 1000 dolar aldı.
Hatta satılık ilanlarına konulan fotoğraflar için de temsili notu düşen uyanıklar, gerçek binayı para ödendikten sonra göstereceklerini anlattı. Verdikleri hesap numaralarına paraların akışı sağlandı.