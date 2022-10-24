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    Ünlü iş kadını Feryal Gülman isyan etmişti! Dolandırıcılar sahte yalı ilanlarıyla vurgun yaptı

    Gayrimenkul dolandırıcıları, Boğaz’ı hedef aldı. Sahte yalı ilanlarıyla vurgun yaptı. Emlakçılar uyardı: Yetki belgesini görmeden kimseye kapora veya yer gösterme parası ödemeyin..

    AYDIN HAMZA
    Yalı kazığı!

    İstanbul'da emlakçılar, son günlerde internetten verilen yalı ilanlarıyla dolandırıcılık yapıldığı konusunda uyardı.



    İddiaya göre uyanıklar, internet sitelerinde değerinin altında yalı satışı ilanları vermeye başladı. Alıcılarla irtibata geçen dolandırıcılar, binayı göstermek için 500 ile 1000 dolar aldı.



    Hatta satılık ilanlarına konulan fotoğraflar için de temsili notu düşen uyanıklar, gerçek binayı para ödendikten sonra göstereceklerini anlattı. Verdikleri hesap numaralarına paraların akışı sağlandı.



        Ancak alıcılar, binayı veya yalıyı görmeye gittiklerinde karşılarında kimseyi bulamadı.



        Hatta o bölgede satılık yalı olmadığı anlaşıldı. Bu şekilde özellik Bebek civarında onlarca sahte satılık yalı ilanı olduğu ortaya çıktı. Emlakçılar, bu konuda vatandaşları uyardı: Ofisine gitmeden kimseye kaparo veya yer gösterme parası ödemeyin.



        Emlakçının da ruhsatı olup olmadığını mutlaka kontrol edin... Ünlü iş kadını Feryal Gülman da bir süre önce yalısını satmak için ilan vermişti.



            Ancak internette kendi adına çok sayıda ilan çıkınca şaşırmıştı. Kendisine sorduğumuzda, "Benim bir satılık yalı ilanım var. Diğerlerinin hepsi sahte" diyerek dolandırıcılara tepki göstermişti.



            Ünlü işkadını Feryal Gülman, sahte yalı satış ilanı verenlere isyan etmişti.

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            Haberler Yaşam Ünlü iş kadını Feryal Gülman isyan etmişti! Dolandırıcılar sahte yalı ilanlarıyla vurgun yaptı
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