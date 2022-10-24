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    Duru Özer, Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda altın madalya kazandı

    Duru Özer, Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda altın madalya kazandı. Türkiye’yi gururlandırdı. İşte sizler için derlediğimiz 24 EKim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Dup’Duru’ şampiyon

    TÜBİTAK ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı, sınırları aştı. Her katılımcı ülke, ortaokul ya da lise öğrenimi gören en fazla 4 kız öğrenciden oluşan gruplarla yarışlara katıldı. Japonya'dan ABD'ye 45 ülkeden 164 kız öğrenci altın madalya için yarıştı. Olimpiyat boyunca katılımcılar zorlu algoritmik problemleri çözmeye çalıştı. Türk Milli Takımı oyuncusu Duru Özer (17), olimpiyatta en yüksek puanı alarak birinciliğe ulaştı. Altın madalya kazandı. Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Özer, matematiğe ve bilgisayara ortaokuldan beri çok ilgi duyduğunu anlattı. Gelecekte bilgisayar mühendisi olmak istediğini açıkladı. Yarışmada 16 yaşındaki Bergüzar Yürüm de bronz madalyaya ulaştı. Yürüm, "Kariyer planımda da bilgisayar alanında ilerlemek var" ifadesini kullandı. BURCU ŞEN



    YİNE 'YANNİS' YAPTI
    Yunanistan, uzun yıllardır Türk baklavası, döner ve kokoreç gibi birçok lezzeti sahiplenmeye çalıştı. Şimdi de Osmanlı'dan gelen asırlık atıştırmalık olan simidi listesine aldı. Yunaninsat'da bir yemek sitesi gevrek için "Atina ve Selanik'teki en taze ve en çıtır simit" başlıklı bir içerik hazırladı. Haberde, "Simit, Yunanlılar'ın en köklü yeme alışkanlıklarından biri. Ucuz ve doyurucu. Kavrulmuş susamın kokusu rahatlatıyor" ifadesini kullandı. Herkes şaştı kaldı.



    ASIRLIK ÇINAR
    İstanbul tabiat Varlıklarını Koruma Şefliği, Beyazıt Meydanı'ndaki asırlık çınarı 'Anıt Ağaç' olarak belirledi. Sahaflar Çarşısı'nın girişindeki bu ağaca, altında 58 yıldır satış yapan Hüseyin Avni Dede'nin adını verdi. Adının yaşatılacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Avni Dede, "Burada genelde kendi şiir kitaplarımla, koleksiyon paralarını, değişik objeleri satıyorum. Çocukluğum burada geçti. 10 yaşından beri buradayım, şu anda da 68 yaşındayım. 58 senedir bu çınarın altındayım. Biz bu çınarla omuz omuza verdik. Bu çınarda ruh ve duygu buluyorum. Yaşarken ismimin bu çınara verildiğini görmek bayağı mutlu etti"dedi.



        'KADİR'E BAK!
        Kocaeli'de karma dövüş sporcusu Kadir Dalkıran, 10 yıl önce karton toplarken duvarda gördüğü Kick boks ilanı üzerine spor salonuna yazıldı. Kısa sürede kendini kanıtladı. 2017'de dünya şampiyonluğu kazandı. Son olarak Kocaeli'de düzenlenen MMA'da rakibi Sanbet Naimanbaev'i mağlup etmeyi başardı. Dalkıran, "Türk bayrağını dalgalandırmak bana gurur veriyor" ifadesini kullandı.



        TRA'JET'İK SON
        Dünyanın en büyük fitness zincirlerinden McFit'in kurucusu Alman iş insanı Rainer Schaller (53), Cuma gecesi özel jeti ile Costa Rika'nın Limon şehrine gitmek için Malezya'dan havalandı. Ancak bir süre sonra uçaktan haber alınamadı. Uçakta, Schaller ile birlikte kız arkadaşı Christiane Schikorsky ve çocukları Aaron ve Finja da vardı. Dün, Juan Santamaria Havalimanı'nın 40 metre uzağında denizde jetin enkazına ulaşıldı.



        BİLEZİK CİNAYETİ
        İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı binanın giriş katında oturan Mevlüde Alyuca'nın (65) evine önceki gün 2 hırsız girdi. Kadının uyuduğunu gören hırsızlar, kolundaki bileziği almak istedi. Şüpheliler koluna dokunduğu sırada uyandı. Bir süre boğuşma yaşandı. Biri bıçakla Alyuca'nın önce bileğini ardından boğazını keserek öldürüp bilezikleri aldı. Hırsızlar, gözaltına alındı.



            DARM'ADA'ĞIN!
            Scooter kazası, yine canlar aldı. Bu kez adres Antalya Manavgat'tı. Önceki gece lise son sınıf öğrencisi Mahmut Yağız Balcı'nın kullandığı scootera yolun karşısına geçtiği sırada C.G. kontrolündeki otomobil çarptı. Olayda scooterda bulunan 2 lise öğrencisi, çarpmanın etkisiyle yola fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne anlattı. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mahmut Yağız Balçı'yı ve arkadaşı Ada Kayahan'ı ambulans ile en yakındaki iki ayrı özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen iki lise öğrencisi de hayatını kaybetti.



            ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYORLARDI
            Balcı'nın, Kayahan ile dershaneden çıktıktan sonra buluşup yemek yedikleri ve ardından Balcı'nın arkadaşını evine bırakmaya giderken kazanın yaşandığı anlaşıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.



            6 CANA 15 YIL!
            İzmir'den Kapadokya'ya giden tur otobüsü, Konya'da devrildi. Tutuklu bulunan şoför Metin Çetintaş (49) hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamedeki bilirkişi raporunda Çetintaş'ın aracın hızını hava, yol, görüş şartlarına uydurmadığını ve bu kuralı ihlal ettiği, aynı zamanda geçirdiği iş kazası sonucu organ hasarı nedeniyle verilen yüzde 47 oranındaki engelli raporunun otobüs kullanmasına engel olmadığı belirtildi. Çetintaş ise ifadesinde 70 kilometre hızla gittiğini, şiddetli rüzgar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini iddia etti. Tolga YANIK



                161 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 161 milyon 630 bin lira devretti. 5 bilenler 23 bin 874'er, 4 bilenler 706'şar, 3 bilenler 37'şer, 2 bilenler 4'er lira alacak.



                1.4 MİLYON DEVRETTİ
                5+1 bilen çıkmayınca bir milyon 442 bin lira devretti. 5 bilenler 5 bin 531'er, 4+1 bilenler 438'er, 4 bilenler 46'şar, 3+1 bilenler 22'şer, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.



                ÖZGECAN OLUN!
                İstanbul'da 1 yaşındaki Özgecan Tutuş, SMA'ya yakalandı. Tedavisi için kampanya başlatıldı. Ancak 1 milyon 820 bin dolara ihtiyaç vardı. Ailesi çağrı yaptı: Ne olur evladımızı kurtarın.

                HAPHİSE BAK!
                Denizli'de Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı tarafından 11 bıçak darbesiyle katledildi. Hakim, "Canavarca hisle öldürmemiş" deyip müebbet hapis verdi. Aile isyan etti: Bu nasıl adalet.

                KAHVEDE ÇİFTE İNFAZ
                Düzce'de önceki gece kahvede oyun sırasında kavga çıktı. Nevzat Karadeniz, tabancasını ateşleyerek İrfan Bıçakçı'ya kurşun yağdırdı. Olayı duyarak kahveye gelen Gümüşova Yeni Mahalle Muhtarı Ziya Bıçakçı da Nevzat Karadeniz'e ateş açtı. Bıçakçı ve Karadeniz kurtarılamadı. Ziya Bıçakçı, gözaltına alındı.

                AVUKUAT
                İstanbul Bakırköy'de avukat L.D, 2 gün önce hukuk bürosunun olduğu apartmanda sinir krizi geçirdi. Bir elinde kılıç diğer elindeki satırla bağırıp, küfür etti. Sesleri duyup ne olduğunu öğrenmek için koridora çıkan meslektaşı R.E'ye yöneldi. L.D. elindeki satırı, R.E'ye doğrulttu. E. hızla geri çekilerek, oradan uzaklaştı. L.D. bu kez ellerindeki satır ve kılıçla sokağa inerek çevredekileri tehdit etmeye başladı. Oradan geçen araçlara da kılıçla saldırmaya çalıştı. Gözaltına alınan L.D, serbest bırakıldı.

                YÜREK YAKAN HABER
                İstanbul Silivri'de cinayet zanlısı olarak aranan 2 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda polislere ateş açıldı. 2 polis memurunun yaralandığı olayda T.T, N.T. ve C.E. yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganların açtığı ateşte yaralanan Komiser Yardımcısı Alim Nar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

                'DR'AMATİK KAZA!
                Ankara'da Eskişehir yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde önceki gün sabah saatlerinde otomobille seyir halinde olan D.K, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taksi bekleyen evli ve 1 çocuk babası Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker'i ezdi. Peker, olay yerinde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü D.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mevlüt HASGÜL

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