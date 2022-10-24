Duru Özer, Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda altın madalya kazandı

TÜBİTAK ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı, sınırları aştı. Her katılımcı ülke, ortaokul ya da lise öğrenimi gören en fazla 4 kız öğrenciden oluşan gruplarla yarışlara katıldı. Japonya'dan ABD'ye 45 ülkeden 164 kız öğrenci altın madalya için yarıştı. Olimpiyat boyunca katılımcılar zorlu algoritmik problemleri çözmeye çalıştı. Türk Milli Takımı oyuncusu Duru Özer (17), olimpiyatta en yüksek puanı alarak birinciliğe ulaştı. Altın madalya kazandı. Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Özer, matematiğe ve bilgisayara ortaokuldan beri çok ilgi duyduğunu anlattı. Gelecekte bilgisayar mühendisi olmak istediğini açıkladı. Yarışmada 16 yaşındaki Bergüzar Yürüm de bronz madalyaya ulaştı. Yürüm, "Kariyer planımda da bilgisayar alanında ilerlemek var" ifadesini kullandı. BURCU ŞEN
YİNE 'YANNİS' YAPTI
Yunanistan, uzun yıllardır Türk baklavası, döner ve kokoreç gibi birçok lezzeti sahiplenmeye çalıştı. Şimdi de Osmanlı'dan gelen asırlık atıştırmalık olan simidi listesine aldı. Yunaninsat'da bir yemek sitesi gevrek için "Atina ve Selanik'teki en taze ve en çıtır simit" başlıklı bir içerik hazırladı. Haberde, "Simit, Yunanlılar'ın en köklü yeme alışkanlıklarından biri. Ucuz ve doyurucu. Kavrulmuş susamın kokusu rahatlatıyor" ifadesini kullandı. Herkes şaştı kaldı.
ASIRLIK ÇINAR
İstanbul tabiat Varlıklarını Koruma Şefliği, Beyazıt Meydanı'ndaki asırlık çınarı 'Anıt Ağaç' olarak belirledi. Sahaflar Çarşısı'nın girişindeki bu ağaca, altında 58 yıldır satış yapan Hüseyin Avni Dede'nin adını verdi. Adının yaşatılacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Avni Dede, "Burada genelde kendi şiir kitaplarımla, koleksiyon paralarını, değişik objeleri satıyorum. Çocukluğum burada geçti. 10 yaşından beri buradayım, şu anda da 68 yaşındayım. 58 senedir bu çınarın altındayım. Biz bu çınarla omuz omuza verdik. Bu çınarda ruh ve duygu buluyorum. Yaşarken ismimin bu çınara verildiğini görmek bayağı mutlu etti"dedi.