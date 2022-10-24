Duru Özer, Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda altın madalya kazandı





ÖZGECAN OLUN!

İstanbul'da 1 yaşındaki Özgecan Tutuş, SMA'ya yakalandı. Tedavisi için kampanya başlatıldı. Ancak 1 milyon 820 bin dolara ihtiyaç vardı. Ailesi çağrı yaptı: Ne olur evladımızı kurtarın.



HAPHİSE BAK!

Denizli'de Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı tarafından 11 bıçak darbesiyle katledildi. Hakim, "Canavarca hisle öldürmemiş" deyip müebbet hapis verdi. Aile isyan etti: Bu nasıl adalet.



KAHVEDE ÇİFTE İNFAZ

Düzce'de önceki gece kahvede oyun sırasında kavga çıktı. Nevzat Karadeniz, tabancasını ateşleyerek İrfan Bıçakçı'ya kurşun yağdırdı. Olayı duyarak kahveye gelen Gümüşova Yeni Mahalle Muhtarı Ziya Bıçakçı da Nevzat Karadeniz'e ateş açtı. Bıçakçı ve Karadeniz kurtarılamadı. Ziya Bıçakçı, gözaltına alındı.



AVUKUAT

İstanbul Bakırköy'de avukat L.D, 2 gün önce hukuk bürosunun olduğu apartmanda sinir krizi geçirdi. Bir elinde kılıç diğer elindeki satırla bağırıp, küfür etti. Sesleri duyup ne olduğunu öğrenmek için koridora çıkan meslektaşı R.E'ye yöneldi. L.D. elindeki satırı, R.E'ye doğrulttu. E. hızla geri çekilerek, oradan uzaklaştı. L.D. bu kez ellerindeki satır ve kılıçla sokağa inerek çevredekileri tehdit etmeye başladı. Oradan geçen araçlara da kılıçla saldırmaya çalıştı. Gözaltına alınan L.D, serbest bırakıldı.



YÜREK YAKAN HABER

İstanbul Silivri'de cinayet zanlısı olarak aranan 2 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda polislere ateş açıldı. 2 polis memurunun yaralandığı olayda T.T, N.T. ve C.E. yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganların açtığı ateşte yaralanan Komiser Yardımcısı Alim Nar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.



'DR'AMATİK KAZA!

Ankara'da Eskişehir yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde önceki gün sabah saatlerinde otomobille seyir halinde olan D.K, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taksi bekleyen evli ve 1 çocuk babası Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker'i ezdi. Peker, olay yerinde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü D.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mevlüt HASGÜL

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN