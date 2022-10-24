DNA testi yaptırdı dünyası başına yıkıldı! Oğlu sandığı çocuk başkasının çıktı

İzmir'deki bir şirketin Ege Bölge Müdürü Gürkan Ü. (41), 7 yıl önce hayatını insan kaynakları müdürü olarak çalışan Ayşen Ü. (39) ile birleştirdi. Çiftin bir yıl sonra A.Ü. adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Aradan geçen zamanda iş nedeniyle farklı şehirlerde yaşamak zorunda kalan çiftin arasında anlaşmazlıklar çıktı. 3 yıl önce boşanmakta karar kıldı. Dava sürerken eşinin hamileliğini 4. ayda kendisine haber vermesinden dolayı hep beynini kurcalayan 'acaba çocuk başka birinden mi' sorusu nedeniyle DNA testi yaptırdı.



İKİ TARAF DA EŞİT KUSURLU ÇIKTI

Test sonucunda oğlunun kendinden olmadığını öğrenen Gürkan Ü. avukatları aracılığıyla soybağının reddi davası açtı. Dava sonucu çocuk, Gürkan Ü.'nün nüfusundan düşürüldü. Çiftin boşanma davası bir ay önce sona ererken, Gürkan Ü. mahkemede ikinci bir darbe daha yedi. Hakim her iki tarafı da eşit kusurlu buldu. Gürkan Ü.'nün 20 bin, boşandığı eşi Ayşen Ü.'nün ise 25 bin lira tazminat ödemesine karar verildi. Gürkan Ü, erkek çocuğu dünyaya getirdiği için 5 taş yüzük aldığı eşine bugüne kadar çocuk için yaptığı 250 bin liralık masrafı faiziyle geri almak için dava açmayı düşündüğünü anlattı.

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