Son dakika: Antalya Manavgat'ta 35 pompalı tüfek ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, A.Ö. isimli şahsın aracı Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarıyla birlikte Hacıobası yol kontrol noktasında durduruldu. Şüphelinin aracında yapılan aramada, 35 adet pompalı yarı otomatik tüfek ele geçirilmiştir. Şüpheli A.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak olay ile ilgili adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.
- Yaşam
- 23.10.2022 14:59
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- 23.10.2022 14:59