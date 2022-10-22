İzmir'de 2 çocuk annesi kadın silahla öldürüldü! Kocası aranıyor

POLİS KOCASINI ARIYOR

Hülya Şellavcı Y.'nin cesedi olay yerinde yapılan inceleme sonrası, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin cinayet şüphelisi olarak Hülya Şellavcı Y.'nin eşi Kaffar Y.'yi aradığı bildirildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Hülya Şellavcı Y.'nin kendisi gibi 2 çocuğu olan Kaffar Y. ile 6 ay önce evlendiği, bir süredir ayrı yaşayan çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Öte yandan, Hülya Şellavcı Y.'nin tehdit edildiği gerekçesiyle hakkında 4 kez suç duyurusunda bulunduğu Kaffar Y. için uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.