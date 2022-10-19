Kader Yılmaz'ın acılı annesi kızının nişanlısı Berkan Yılmaz'ı suçladı!





KIZIMI ÖLDÜRDÜLER

Arkadaşlarının mesajları ise ilginçti: Daha dün beraberdik. Nasıl yaptın bunu. İşte şok gelişmeden sonra polis genç kızın cep telefonunu incelemeye alırken annesi Gülnaz Yıldız'dan önemli iddialar geldi. Yıldız, kızının nişanlısı Berkan Yılmaz'ı suçladı: Kader ölmedi. El birliğiyle öldürdüler. Kızım Berkan Yılmaz'ın metresi ve nnesi Sevda Elmas'la telefonda görüştükten sonra intihar etti. Kızıma psikolojik şiddet uyguladılar. Yavrum bilsem sen bu adam ve metresleri yüzünden öleceksin hayatta seni bu adama verir miydim." (Sinem UYSAL)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN