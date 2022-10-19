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    Kader Yılmaz'ın acılı annesi kızının nişanlısı Berkan Yılmaz'ı suçladı!

    Kader Yılmaz, cep telefonuna bakıp canına kıydı. Annesi, biricik kızının nişanlısı Berkan Yılmaz’ı suçladı: Kızım Berkan Yılmaz’ın metresi ve annesi ile telefonda görüştükten sonra ölüme atladı.

    Acılı anne ’nişan’ aldı

    İstanbul Beylikdüzü'nde 10 Ekim'de meydana gelen olay herkesi derinden etkilendi. 25 yaşındaki Kader Yıldız, bir AVM'ye gitti. Masaya oturup kahvesini içti. Bu sırada cep telefonuna bakan mesajı okuyup şoka girdi. Bir anda telefonu fırlatıp korkuluklara yöneldi. Onu gören bir vatandaş tek hamle ile arkasından tutmak istedi. Ancak montu üzerinden çıkınca genç kız dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten yere çakılıp can verdi.



    KIZIMI ÖLDÜRDÜLER
    Arkadaşlarının mesajları ise ilginçti: Daha dün beraberdik. Nasıl yaptın bunu. İşte şok gelişmeden sonra polis genç kızın cep telefonunu incelemeye alırken annesi Gülnaz Yıldız'dan önemli iddialar geldi. Yıldız, kızının nişanlısı Berkan Yılmaz'ı suçladı: Kader ölmedi. El birliğiyle öldürdüler. Kızım Berkan Yılmaz'ın metresi ve nnesi Sevda Elmas'la telefonda görüştükten sonra intihar etti. Kızıma psikolojik şiddet uyguladılar. Yavrum bilsem sen bu adam ve metresleri yüzünden öleceksin hayatta seni bu adama verir miydim." (Sinem UYSAL)

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    Haberler Yaşam Kader Yılmaz'ın acılı annesi kızının nişanlısı Berkan Yılmaz'ı suçladı!
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