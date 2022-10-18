Uyuşturucu ve silah ticaretinin altından yine "Hanımağa" çıktı! 130 yıl hapsi isteniyor

İddianamede, genellikle İstanbul'dan alınan silahların farklı yerlerdeki adreslerde saklandığı, Polis kontrolüne takılmamak için silah ve uyuşturucuyu da bir telekomünikasyon şirketinde çalışan örgüt üyesi Tayfur T. tarafından bu kuruma ait araçla taşındığı belirtildi.

Örgütün, üyelerine güvenilir müşteri bulma karşılığında hediye olarak silah verdiği, ayrıca bağlantılı oldukları diğer suç örgütü üyelerine, kendileriyle birlikte çalışması için silah ve araç hediye etme konusunda vaatlerde bulundukları kaydedildi.