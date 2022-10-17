Ataşehir'de Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katletmişti! Can Göktuğ Boz'dan skandal şikayet!

Yürekleri sızlatan, Türkiye'nin gündemine oturan olay 9 Kasım 2021 günü yaşanmıştı.
Ankara'dan mimarlık eğitimi için İstanbul Ataşehir'e gelen Başak Cengiz samuray kılıcıyla Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında katledilmiş, cani adam "Kolay olacağı düşüncesiyle kadın hedef seçtim" demişti.
Yargılama sonucunda "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, 5 yıl hapis ve bin lira adli para cezasına çarptırılan Can Göktuğ Boz savcılığın kapısını çaldı.