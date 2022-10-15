Müge Anlı bir olayı daha çözdü! Tokyo'dan gelen Yumiko Sakagami 4 milyon 300 bin TL'sini geri aldı

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, izlenme rekorları kırdı. Kayıpları buldu, cinayetleri aydınlattı. Bu kez de dolandırılan Japon Yumiko Sakagami'yi ağırladı. 46 yaşındaki Sakagami, 2019'da Gaziantepli Mehmet Akif Turuşkan'la tanıştığını ve nişanlandığını ve 4 milyon 300 bin Japon Yen dolandırıldığını anlattı! "İş için yeniden Osaka'ya gideceğini söyledi. Antep'e gitmiş. Nişanlanmış. Paramı istiyorum" diye ağladı. Canlı yayında yüzleşen ikili, dün uzlaştı. Mehmet Akif ve babası Yusuf Turuşkan, 4 milyon 300 Bin Yen'i Yumiko'ya teslim edince olay tatlıya bağlandı. Mağdur kadın parayı geri aldığına dair belgeyi de imzaladı.