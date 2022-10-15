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    Müge Anlı bir olayı daha çözdü! Tokyo'dan gelen Yumiko Sakagami 4 milyon 300 bin TL'sini geri aldı

    Japon Yumiko Sakagami, Tokyo’dan yola çıktı. Müge Anlı’nın kapısını çaldı. “Nişanlım Mehmet Akif beni 4 milyon 300 bin Japon Yen dolandırdı” diye ağladı. Canlı yayında yüzleşen ikili, sonunda anlaştı. Talihsiz kadın, tüm parasını geri aldı. İşte sizler için derlediğimiz 15 Ekim tarihli TAKVİM gazetei yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Pitokyo

    ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, izlenme rekorları kırdı. Kayıpları buldu, cinayetleri aydınlattı. Bu kez de dolandırılan Japon Yumiko Sakagami'yi ağırladı. 46 yaşındaki Sakagami, 2019'da Gaziantepli Mehmet Akif Turuşkan'la tanıştığını ve nişanlandığını ve 4 milyon 300 bin Japon Yen dolandırıldığını anlattı! "İş için yeniden Osaka'ya gideceğini söyledi. Antep'e gitmiş. Nişanlanmış. Paramı istiyorum" diye ağladı. Canlı yayında yüzleşen ikili, dün uzlaştı. Mehmet Akif ve babası Yusuf Turuşkan, 4 milyon 300 Bin Yen'i Yumiko'ya teslim edince olay tatlıya bağlandı. Mağdur kadın parayı geri aldığına dair belgeyi de imzaladı.



    MÜGE ANLI BUNU DA ÇÖZDÜ
    Yumiko, Müge Anlı'yı kayınvalidesi sayesinde öğrendiğini söyledi.



    RE'GOL' FİYAT
    Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona, yeşil sahalarda tarih yazdı! 1986 Dünya Kupası çeyrek finali maçında İngiliz kaleciye 'Tanrı'nın eliyle atılan gol' diye bilinen golü attı. İşte yıllardır tartışılan o golün atıldığı top, maçın hakemi Ali bin Nasır'daydı. Nasır, topun açık artırmayla satılacağını açıkladı. Tarihe geçen topun 16 Kasım'da Graham Budd Müzayede Evi tarafından düzenlenecek açık artırmada 3 milyon sterline satılacağı tahmin ediliyor.



        DERS OLSUN
        Yüreklere dokunan haberin adresi Zonguldak Kilimli'ydi. 24 yaşındaki Kardelen Bekmezci, ilçenin Göbü Köyü'nde dünyaya geldi. En büyük hayali mühendislikti. Çok çalıştı, azmetti. İmkansızlıklar içinde Bozok Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne yerleşti. Köy muhtarlığının topladığı burslar sayesinde okulunu başarıyla bitirdi. Hatta işe bile girdi. Şimdi de kendisi kız çocuklarının okuması için desteğe girişti. Muhtarlık aracılığıyla faydalandığı burs programına bağış yapan Bekmezci'nin sözleri ders gibiydi: Elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Bu gibi burs programları daha çok ilerlesin. Keşke herkes bir öğrenci okutabilse.



        THE ECONO'MİS'T
        Ukrayna-Rusya-İngiliz Savaşı, dünya dengelerini alt üst etti! Ülkeler, hem finansal hem de ekonomik krize sürüklendi! İngiliz The Economist dergisi ise ABD'nin kurnazca dünyaya yön verdiğini iddia etti. Dergi, analiz haberinde, "FED gaddarca faiz artırıyor, dolar uçuyor, küresel para daralıyor. Dünya ekonomisi yavaşlıyor" dedi. Doların yükselmesiyle birlikte, Avrupa'da şirketlerin yüzde 40'a yakın değer kaybettiğine dikkat çeken dergi, "Amerikan vatandaşları çok mutlu. Kendi ülkelerinde olmayan maddi güç, ekonomik özgürlük Avrupa'da onları karşılıyor" dedi.



        TAÇ DEVRİ
        İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de hayatını kaybetti. Yerine oğlu Charles (73) geçti. Çiçeği burnunda kralın, 6 Mayıs'ta taç giyeceği kesinleşti. Westminster Kilisesi'nde yapılacak törenle ilgili hazırlıklar dikkat çekti. İhtişamlı törenin ülkeye 100 milyon sterline mal olacağı belirtildi! Kraliçe'nin 1953'te yapılan taç töreni için 50 milyon sterlin harcanması ise tartışmaları beraberinde getirdi. İngilizler "21. Yüzyıl'da hala bununla uğraşıyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi. Öte yandan taç töreninin yapılacağı hafta sonu Londra'daki tüm otellerin şimdiden dolduğu öğrenildi.



            DAYI NEREYE GİRESUN!
            Giresun'da Fevzi D, yolun karşısına geçerken sürücüsünün yavaş ilerlediği otomobile yandan çarptı. Araç çarpmış gibi kaporta üzerinden kendisini yere bırakan yaşlı adamı görenler, şaşkına uğradı. Bu sırada sürücü de şaşkınlıkla aracından inerek, adamın yanına yaklaştı. "Hiçbir şeyim yok" diyen D. uzaklaştı. Görüntüler ise sosyal medyayı salladı.



            TWİTTER
            Yılın oyuncusu olmaya aday.
            Uyudu sandım.
            Dayı nereye Giresun.
            Olayları abartma şeklim.



            KATİL ARILAR
            Tunceli Mazgirt'te 55 yaşındaki Kenan Duman, havaların soğumasıyla birlikte arı kovanlarını sıcak bölgelere götürmek istedi. Kovanları araca yüklemeye başladı. Ancak kovanlardan birinin düşmesiyle facia yaşandı. Bal kovanından çıkan arılar, Duman'a saldırdı. Arıların soktuğu talihsiz adam, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Kenan Duman, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



                KEDİ YÜZÜNDEN ÇARPMIŞ!
                İstanbul Ataşehir'de Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Dr. Buğra Kaan Yücebaş'a (26) önceki gün babasına ait restoranın önünde otururken kamyonet çarptı. Yücebaş, kamyonetin duvara sıkıştırması sonucu can verdi. Kazadan sonra kaçan ve ehliyetsiz olan 17 yaşındaki sürücü Adem U. yakalandı. Gözaltına alınan katil, tutuklandı. İfadesinde ise skandal savunma yaptı: Tarım ürünleri dükkanında çalışıyorum. Patronun oğlu olan B.Y. isimli şahıs bana boş kasaları hale götürmemi söyledi. Benim 17 yaşında olduğumu, ehliyetimin olmadığı biliyordu. Bir müddet sonra hafif yağmur yağmaya başladı. Önüme birden kedi fırladı. Kediye çarpmamak amacıyla direksiyonu kırdım. O esnada araç kaymaya başladı. Frene bastım ancak araç durmadı. Daha sonra yüzümü kapattım ve malum olay gerçekleşti. O anki korkuyla olay yerinden kaçtım. Yaptığım eylem nedeniyle pişmanım.



                GAZETECİLER UÇAĞA KENDİSİ ARABAYA
                Kılıçdaroğlu, ABD'de sır 8 saat geçirdi. Araçla Boston'dan Washington'a gitti. 3 kişi eşlik etti. Gazetecileri nasıl atlattığını itiraf etti: Arkadaşlara "Gazetecileri havaalanına gönderin. 'Genel başkan gelecek' deyin" dedim. Bindik arabaya, New York'a geldik. Sonra da hamburger yedik.

                TELE DARBE
                İstanbul'da ekipler telefon çetesine baskın yaptı. Vatandaşı 11 milyon TL dolandıran 13 kişiyi yakaladı.

                KAYIP ARANIYOR
                Ukraynalı Alina, İstanbul'a geldi. Cihangir'e gitti. Ancak kendisiyle irtibat kesildi. YakınlarI seferberlik başlatıp harekete geçti. Sosyal medyada kayıp ilanı verdi.

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                Environment
                Haberler Yaşam Müge Anlı bir olayı daha çözdü! Tokyo'dan gelen Yumiko Sakagami 4 milyon 300 bin TL'sini geri aldı
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