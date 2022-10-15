Müge Anlı bir olayı daha çözdü! Tokyo'dan gelen Yumiko Sakagami 4 milyon 300 bin TL'sini geri aldı

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, izlenme rekorları kırdı. Kayıpları buldu, cinayetleri aydınlattı. Bu kez de dolandırılan Japon Yumiko Sakagami'yi ağırladı. 46 yaşındaki Sakagami, 2019'da Gaziantepli Mehmet Akif Turuşkan'la tanıştığını ve nişanlandığını ve 4 milyon 300 bin Japon Yen dolandırıldığını anlattı! "İş için yeniden Osaka'ya gideceğini söyledi. Antep'e gitmiş. Nişanlanmış. Paramı istiyorum" diye ağladı. Canlı yayında yüzleşen ikili, dün uzlaştı. Mehmet Akif ve babası Yusuf Turuşkan, 4 milyon 300 Bin Yen'i Yumiko'ya teslim edince olay tatlıya bağlandı. Mağdur kadın parayı geri aldığına dair belgeyi de imzaladı.
MÜGE ANLI BUNU DA ÇÖZDÜ
Yumiko, Müge Anlı'yı kayınvalidesi sayesinde öğrendiğini söyledi.
RE'GOL' FİYAT
Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona, yeşil sahalarda tarih yazdı! 1986 Dünya Kupası çeyrek finali maçında İngiliz kaleciye 'Tanrı'nın eliyle atılan gol' diye bilinen golü attı. İşte yıllardır tartışılan o golün atıldığı top, maçın hakemi Ali bin Nasır'daydı. Nasır, topun açık artırmayla satılacağını açıkladı. Tarihe geçen topun 16 Kasım'da Graham Budd Müzayede Evi tarafından düzenlenecek açık artırmada 3 milyon sterline satılacağı tahmin ediliyor.