Cumhuriyetin 100. yılında dünya belediyelerine Uğur İbrahim Altay başkanlık edecek





"BİRBİRİMİZE AYNI GÖZ HİZASINDAN BAKMALIYIZ"

Çatışmaların arttığı ve paylaşma duygusunun azaldığı dünyada, masum insanların daha fazla acı çekmesine sebep olan ve olabilecek her şeyin kararlılıkla karşısında duracaklarını vurgulayan Başkan Altay, şöyle devam etti: "Tüm bunları ivedilikle yerine getirmek için sürdürülebilir çözümler üretebilme kapasitemizi artırmamızın kaçınılmaz bir adım olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Ben de UCLG Başkanı olarak, her alanda edindiğim tecrübeleri paylaşmaktan ve UCLG'nin sahip olduğu değerleri her platformda savunmaktan asla geri durmayacağım. Bugün ne kadar yorulursak, yarınlarımızın da bir o kadar güzel olacağına dair inancım tamdır. Bu salonda olan ve UCLG çatısı altında bizi farklı ülkelerden izleyenlere bir mesaj vermek istiyorum. Bizler birbirimize aynı göz hizasından bakmalıyız. Kimsenin bir başkasına bir üstünlüğünün olmadığı dünyada barış daha kolay sağlanacaktır. Ben bu amaç uğrunda çalışmaya devam edeceğim."



TÜM ÜYELERE TEŞEKKÜR ETTİ

2023 yılının Türkiye'de Cumhuriyet'in 100 yılı olarak kutlanacağını hatırlatan Başkan Altay, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında UCLG Başkanlığını yapacak olmanın gururunu yaşıyorum. 2023 yılında Türkiye'de yapacağımız UCLG Dünya Konseyi'ne de sizleri davet ediyorum. Bu önemli vazifeyi şahsıma tevdi ettiğiniz için sizlere gönülden teşekkür ediyorum." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.