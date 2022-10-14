Vale terörü! Etiler'de bir restoranın verdiği ilan herkesi şoke etti!

TAKVİM, İstanbul'daki vale terörü dosyasını açtı! İşletmelerin çalıştırdığı otopark görevlileri, ne kurallara ne de uyarılara kulak astı! Özellikle Mega Kent'in lüks semtlerini hedef seçen bu magandalar, vatandaşın sabrını zorladı! Yolları kapattı, araç başına 150 ile 300 TL arasında ücret aldı. Sosyal medyada tartışmalar sürerken, dün bir restoranın verdiği iş ilanı, kural tanım azlığın kanıtıydı! Etiler'de bir restoran, vale alımı için ilan paylaştı. Aranan özellikler şoka uğrattı. "Mahalle aralarına araçları park ettiğimiz için diğer işletmelerle sorun yaşıyoruz. Bizim aradığımız gözü kara 2 vale! Sabıkası olması tercih sebebidir" yazılı ilan tartışmaya yol açtı. İstanbullular, "Bu magandalığa çözüm bulun" çağrısı yaptı.