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    Dükkanın önünde oturan Dr. Buğra Kaan Yücebaş, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti

    Dükkanın önünde oturan Dr. Buğra Kaan Yücebaş, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücünün ise ehliyetsiz olduğu belirlendi. İşte sizler için derlediğimiz 14 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    ’Dr’amatİk ölüm!

    İstanbul Ataşehir'de 17 yaşındaki A.K.'nin kullandığı kamyonet, dün sabah sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taksiye çarptı. Ardından kaldırıma çıkan araç, babasına ait restoranın önünde oturan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Buğra Kaan Yücebaş'ı (26) duvara sıkıştırdı. Yaya Samet Şenelen'i ise yaraladı. Kanlar içinde kalan genç doktor, kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücünün ise ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Acı haber başta Yücebaş'ın ailesi olmak üzere herkesi ağlattı.



    JET OPERASYON
    Muğla Dalaman'dan İngiltere'nin Manchester kentine giden Jet2 Havayolları'na ait uçakta, bomba alarmı verildi. Bunun üzerine hemen savaş jetleri havalanıp uçağa eşlik etti. Hava trafik kontrolörleri uçağı en yakındaki Stansted Havalimanı'na yönlendirdi. Yolcu uçağı sorunsuz indi. Yapılan aramada uçakta bomba olmadığı belirlendi. İhbarı, sarhoş bir yolcunun yaptığı öğrenildi.



    EN ACI İTİRAF
    İstanbul Pendik'te Ebru S., 29 Mart'ta 3 aylık Nisa Mihriman isimli bebeğini sokağa bırakıp kaçtı. Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, bebeği bulup sütannelik yaptı. Yakalanıp yargılanan vicdansız anne hakkında karar çıktı. 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca duruşmada gözyaşlarıyla şu itirafı yaptı: 30 Eylül'de Nisa öldü. Ben cenazesine katıldım. Bütün işlemlerini yaptım.



        EVDE VAR VURGUN
        Japonya'da yaşayan Birol Çiftçi, seneler önce Japon Kieko ile evlendi. Uzun süre para biriktiren ikili, ev sahibi olmak için Türkiye'ye geldi. 2018'de İstanbul Küçükçekmece'de göl manzaralı eve 345 bin dolar ödedi. Ancak tapuları almak istediğinde şoka girdi! Çünkü firma, satış sözleşmesine rağmen daireyi kredi çekmek için bankaya ipotek göstermişti! Yaklaşık 6.5 milyon lira zararı olduğunu söyleyen Birol Çiftçi, "Dolandırıldım. Bir de benden aidat istiyorlar. Sadece biz değil, yüzlerce kişi böyle dolandırıldı. Mahkeme karşı tarafa beraat verdi. İstinaf Mahkemesi'ne başvurduk ve adaleti bekliyoruz" dedi.



        N'EV' YORK
        Dünyanın merkezi İstanbul oldu. Zincirlikuyu'da bir daire 275 milyon TL (14.8 milyon dolar), Beykoz'da ise 600 milyon TL'ye (32.5 milyon dolar) satışa sunuldu. Bu rakamlar ezber bozdu. Çünkü New York'taki rezidans katları daha ucuzdu. Milyarder Jeff Bezos'un evinin bile 23 milyon dolar olması gündeme oturdu.



        YAŞAM TELAŞI
        Ankara'da 3 yaşındaki Ela Nur Aydoğdu, SMA'ya yakalandı. İyileşmesi, yurt dışındaki tedaviye bağlıydı. Kampanya başlatıldı. En önemli şart ise kilo almamasıydı. Anne Esmahan Aydoğdu, "Yavruma günde 2 bardak süt veriyorum. Aç yatırıyorum" deyip ağlattı.



            HAYATINI ÇALACAKTI
            İstanbul'da öğretmen Büşra Y., evde yalnızdı. İçeri giren hırsız Fırat P. tarafından bıçaklandı. Günlerce yoğun bakımda kaldı. İyileştiğinde hala şoktaydı: Yaşadığıma inanamıyorum.



            TRUMP'A İFADE ŞOKU
            ABD'de Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ifadeye çağırdı. Komite Başkanı Thompson, "Trump, 6 Ocak'ta Kongre baskınının merkezindeki insandı. Bu nedenle de yaşanan olayları ondan dinlemek istiyoruz" ifadesini kullandı.



            150 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 150 milyon 692 bin lira devretti. 5 bilenler 33 bin 308'er, 4 bilenler 812'şer, 3 bilenler 38'er, 2 bilenler ise 4'er lira ikramiye alacak.

            RUH HASTASI
            Ankara'da Serhat E., kanser hastası kadını kandırdı. 142 bin 500 dolarını çaldı! Adana'da kıskıvrak yakalandı.

            YAPAY ZEKâ!
            Bilim insanları laboratuvarda mini beyin geliştirdi. Yapay zeka, 5 dakikada tenis oyunu oynamayı öğrendi!

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            Environment
            Haberler Yaşam Dükkanın önünde oturan Dr. Buğra Kaan Yücebaş, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti
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