İstanbul Ataşehir'de 17 yaşındaki A.K.'nin kullandığı kamyonet, dün sabah sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taksiye çarptı. Ardından kaldırıma çıkan araç, babasına ait restoranın önünde oturan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Buğra Kaan Yücebaş'ı (26) duvara sıkıştırdı. Yaya Samet Şenelen'i ise yaraladı. Kanlar içinde kalan genç doktor, kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücünün ise ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Acı haber başta Yücebaş'ın ailesi olmak üzere herkesi ağlattı.
JET OPERASYON
Muğla Dalaman'dan İngiltere'nin Manchester kentine giden Jet2 Havayolları'na ait uçakta, bomba alarmı verildi. Bunun üzerine hemen savaş jetleri havalanıp uçağa eşlik etti. Hava trafik kontrolörleri uçağı en yakındaki Stansted Havalimanı'na yönlendirdi. Yolcu uçağı sorunsuz indi. Yapılan aramada uçakta bomba olmadığı belirlendi. İhbarı, sarhoş bir yolcunun yaptığı öğrenildi.
EN ACI İTİRAF
İstanbul Pendik'te Ebru S., 29 Mart'ta 3 aylık Nisa Mihriman isimli bebeğini sokağa bırakıp kaçtı. Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, bebeği bulup sütannelik yaptı. Yakalanıp yargılanan vicdansız anne hakkında karar çıktı. 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca duruşmada gözyaşlarıyla şu itirafı yaptı: 30 Eylül'de Nisa öldü. Ben cenazesine katıldım. Bütün işlemlerini yaptım.