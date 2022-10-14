



EVDE VAR VURGUN

Japonya'da yaşayan Birol Çiftçi, seneler önce Japon Kieko ile evlendi. Uzun süre para biriktiren ikili, ev sahibi olmak için Türkiye'ye geldi. 2018'de İstanbul Küçükçekmece'de göl manzaralı eve 345 bin dolar ödedi. Ancak tapuları almak istediğinde şoka girdi! Çünkü firma, satış sözleşmesine rağmen daireyi kredi çekmek için bankaya ipotek göstermişti! Yaklaşık 6.5 milyon lira zararı olduğunu söyleyen Birol Çiftçi, "Dolandırıldım. Bir de benden aidat istiyorlar. Sadece biz değil, yüzlerce kişi böyle dolandırıldı. Mahkeme karşı tarafa beraat verdi. İstinaf Mahkemesi'ne başvurduk ve adaleti bekliyoruz" dedi.