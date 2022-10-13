'Aşık oldum' dediği kadını ve annesini vurmuştu! Platonik katil Serdar Atış yakalandı

İstanbul Başakşehir'de platonik aşık olduğu iddia edilen komşusu Aysel Kübra Yılmaz (26)'ı yaralayan ve onun annesi Hacer Yılmaz'ı (50) öldüren şüpheli Serdar Atış (35) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Esenyurt'ta yakalandı.

Olay 1 Ekim günü saat 23.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Serdar Atış uzun süredir saplantılı olduğu ve karşılık alamadığı karşı komşusu Aysel Kübra Yılmaz'a sürekli rahatsızlık veriyordu.