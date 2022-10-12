Kan donduran itiraf!! 3 yaşındaki Meryem Çiğdem şüpheli ölümünün gerçek nedeni dehşete düşürdü

Gaziantep'te yaşayan iki kızından Meryem Çiğdem Ünal'ın hayatını kaybettiğini, Sare'nin ise ortadan kaybolduğunu iddia eden baba Doğukan Ünal, atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Gizemli olayı araştıran Anlı ve ekibi, Meryem'in Almanya'da yaşayan annesi Melisa Ünal'a ulaştı. Canlı yayına bağlanan Ünal, kızını sevgilisi Recep Aldemir'in kollarında baygın ve çıplak halde bulduğunu söyleyerek cinayeti onun işlediğini anlattı: "Meryem, scooterdan düşmedi. Kanepeden düşme olayı ve kanepede uyuya kalmış olayı hiçbir şekilde doğru değil. Onu öldüren Recep". Savcının tutuklanmasına karar verdiği Recep Aldemir, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
ARABESK 'WAR'
Hakkı Bulut, bir televizyon kanalına röportaj verdi. Ünlü şarkıcı, "Arabeskin kralı da benim, babası da" dedi. Bornova'da bulunan ve Müslüm Baba Arşiv Evi'nde toplanan Müslümcüler'den Mehmet Kara, Celal Demir, Barış Balcı, Hüseyin Göztepe ve Burak Karakaya, Bulut'a tepki gösterdi. Mehmet Kara, arabeskin 1971'de başladığını ve 2013'te bittiğini belirterek, "Bugün radyoda, Hakkı Bulut'un en fazla 6 şarkısı çalar. Hakkı Bulut bu sözlerle bizim gönlümüzü kırdı" ifadelerini kullandı.
KİMSE BİLMESİN
Henüz 25 yaşında bir gençti... Ancak anestezist Kader Yıldız, inanılmaz bir şekilde yaşamına son verdi. Yıldız, terasta oturduğu sırada cep telefonuna gelen mesaja bakıp şoka girdi. Bir anda korkulukların diğer tarafına geçti, kendini boşluğa bırakıp yere düştü. Hastanede can verdi. Kader'in geride bıraktığı mesajlar ise dikkat çekti. Onlardan birini de arkadaşı Afşin'e göndermişti. Afşin "İnsanların düşünceleri..." diye yazan Kader'e "İnsanları pek takma aşkım, önce herkes kendine baksın" diye yanıt vermişti. Bunun üzerine Kader, "Kimse bilmesin" deyince Afşin de onu "Tamam yavrum nasıl istersen" diyerek sakinleştirmişti.