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    Kan donduran itiraf!! 3 yaşındaki Meryem Çiğdem şüpheli ölümünün gerçek nedeni dehşete düşürdü

    3 yaşındaki Meryem Çiğdem, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Müge Anlı’ya bağlanan anne Melisa Ünal, canlı yayında itiraf etti: Kızımı sevgilim Recep Aldemir öldürdü. İşte sizler için derlediğimiz 12 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Kan donduran itiraf!

    Gaziantep'te yaşayan iki kızından Meryem Çiğdem Ünal'ın hayatını kaybettiğini, Sare'nin ise ortadan kaybolduğunu iddia eden baba Doğukan Ünal, atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Gizemli olayı araştıran Anlı ve ekibi, Meryem'in Almanya'da yaşayan annesi Melisa Ünal'a ulaştı. Canlı yayına bağlanan Ünal, kızını sevgilisi Recep Aldemir'in kollarında baygın ve çıplak halde bulduğunu söyleyerek cinayeti onun işlediğini anlattı: "Meryem, scooterdan düşmedi. Kanepeden düşme olayı ve kanepede uyuya kalmış olayı hiçbir şekilde doğru değil. Onu öldüren Recep". Savcının tutuklanmasına karar verdiği Recep Aldemir, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



    ARABESK 'WAR'
    Hakkı Bulut, bir televizyon kanalına röportaj verdi. Ünlü şarkıcı, "Arabeskin kralı da benim, babası da" dedi. Bornova'da bulunan ve Müslüm Baba Arşiv Evi'nde toplanan Müslümcüler'den Mehmet Kara, Celal Demir, Barış Balcı, Hüseyin Göztepe ve Burak Karakaya, Bulut'a tepki gösterdi. Mehmet Kara, arabeskin 1971'de başladığını ve 2013'te bittiğini belirterek, "Bugün radyoda, Hakkı Bulut'un en fazla 6 şarkısı çalar. Hakkı Bulut bu sözlerle bizim gönlümüzü kırdı" ifadelerini kullandı.



    KİMSE BİLMESİN
    Henüz 25 yaşında bir gençti... Ancak anestezist Kader Yıldız, inanılmaz bir şekilde yaşamına son verdi. Yıldız, terasta oturduğu sırada cep telefonuna gelen mesaja bakıp şoka girdi. Bir anda korkulukların diğer tarafına geçti, kendini boşluğa bırakıp yere düştü. Hastanede can verdi. Kader'in geride bıraktığı mesajlar ise dikkat çekti. Onlardan birini de arkadaşı Afşin'e göndermişti. Afşin "İnsanların düşünceleri..." diye yazan Kader'e "İnsanları pek takma aşkım, önce herkes kendine baksın" diye yanıt vermişti. Bunun üzerine Kader, "Kimse bilmesin" deyince Afşin de onu "Tamam yavrum nasıl istersen" diyerek sakinleştirmişti.



        AJAN JİNAYETİ
        İran'da Mahsa Amini'nin gözaltındayken ölümü üzerine başlayan protestolar, bitmek bilmedi. Ölü sayısı 150'i geçti. Rejime karşı savaşan İran Kürdistan Komala Partisi yetkilisi Erfan Mortezai, kuzeni Amini'nin başörtüsü yüzünden öldürülmediğini belirtti. "Mahsa'nın asıl adı Jina idi. İran'da Kürtçe isimler yasak olduğu için Mahsa'yı kullanıyordu. Benimle irtibatlı olduğu için onu ajan olarak suçluyorlardı. Tabii ki bu yalan..." dedi. Ve ekledi: Ailemiz rejim tarafından büyük baskı altında. Tehdit ediliyoruz. İnsan hakları örgütleri ya da İran dışındaki kanallarla konuşmuyoruz. Mahsa'nın ölümüyle ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Protestolara katılmamız engelleniyor...



        148 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 147 milyon 885 bin lira devretti. 5 bilenler 40 bin 628'er, 4 bilenler 806'şar, 3 bilenler 39'ar, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



        SAVAŞI UZATIYO'RUS'
        Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon yükseldi. Kiev'in Kerç Köprüsü'nü vurmasının ardından, Moskova'dan misilleme geldi. Rus füzeleri, Kiev'i yerle bir etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Devlet Başkanı Joe Biden'dan silah istedi. Beyaz Saray'ı koruyan savunma sistemlerinin Kiev'e gönderileceği bildirildi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya söz konusu savunma sistemini vermesinin savaşın uzaması anlamına geleceğini belirtti. Peskov, bu durumun 'Ukrayna'ya acı vereceğini' belirterek Kiev'e de gözdağı verdi. Teslimatların, Moskova'nın Ukrayna'daki askeri operasyonundaki hedeflerini değiştirmeyeceğinin de altını çizdi.

        TOGG GÜZEL
        Türkiye'nin milli gururu Togg, yola koyuldu. İlk şarj cihazları, Bolu'daki dinlenme tesislerine kuruldu. Bakan Varank, müjdeyi duyurdu: Emsallerinden daha ucuz olacak.

        OSMANİYE'DE 5.1'LİK KORKU
        Osmaniye'nin Düziçi ilçesi dün saat 18.48'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana gibi çevre illerden de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

        YÜREK YAKAN VAHŞET!
        Kocaeli'de T.Y, 4 gün önce eski sevgilisi A.Ç'nin yaşadığı eve gitti. Kadını bulamayınca kızı B.K'yı (15) katletti. Katilin ayakkabılarını giyen K.'yı görüp, merdivende 20 bıçakla yaraladığı, ardından odasına götürerek boğduğu, yorgan örtüp, beraberinde getirdiği yanıcı maddeyi üzerine dökerek yaktığı ortaya çıktı.



            F-16'DA KOŞUL ŞARTI KALDIRILDI
            Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimler başarıya ulaştı. ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı. Senato NDAA tasarısını tamamladıktan sonra Temsilciler Meclisinin versiyonu ile ortak bir metin haline getirilerek onay için ABD Başkanı Biden'a gönderilecek.

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            Haberler Yaşam Kan donduran itiraf!! 3 yaşındaki Meryem Çiğdem şüpheli ölümünün gerçek nedeni dehşete düşürdü
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