Kan donduran itiraf!! 3 yaşındaki Meryem Çiğdem şüpheli ölümünün gerçek nedeni dehşete düşürdü





KİMSE BİLMESİN

Henüz 25 yaşında bir gençti... Ancak anestezist Kader Yıldız, inanılmaz bir şekilde yaşamına son verdi. Yıldız, terasta oturduğu sırada cep telefonuna gelen mesaja bakıp şoka girdi. Bir anda korkulukların diğer tarafına geçti, kendini boşluğa bırakıp yere düştü. Hastanede can verdi. Kader'in geride bıraktığı mesajlar ise dikkat çekti. Onlardan birini de arkadaşı Afşin'e göndermişti. Afşin "İnsanların düşünceleri..." diye yazan Kader'e "İnsanları pek takma aşkım, önce herkes kendine baksın" diye yanıt vermişti. Bunun üzerine Kader, "Kimse bilmesin" deyince Afşin de onu "Tamam yavrum nasıl istersen" diyerek sakinleştirmişti.