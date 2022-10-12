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    • Yaşam
    • 12.10.2022 08:37
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    • 12.10.2022 08:37
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    Adana'da işçileri taşıyan servis devrildi: 15 yaralı

    Son dakika haberine göre Adana'da fabrika işçilerini taşıyan bir servis aracı devrildi. Kaza sonucu 15 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

    Adana’da işçileri taşıyan servis devrildi: 15 yaralı

    Adana'da fabrika işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

    Ercan A'nın kullandığı 01 S 2536 plakalı servis minibüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nu merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne bağlayan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

    Kazada araçta bulunan 15 kişi yaralandı, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Ercan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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