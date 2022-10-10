Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.10.2022 10:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.10.2022 10:15
    ABONE OL

    Elazığ'da feci kaza: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

    Elazığ’da iki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. Sürücü Mehmet Emin Tanıriz olay yerinde hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Feci kazada can pazarı

    Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıda, 1 kişi öldü 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

    YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
    Elazığ-Malatya Karayolu Gözeli Kavşağında, Mehmet Emin Tanıriz idaresindeki 55 UA 823 plakalı otomobil ile Ö.D. yönetimindeki 23 ADT 307 plakalı otomobil çarpıştı.

    Kazada, sürücü Tanıriz olay yerinde hayatını kaybederken 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

    Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
        BBC muhabiri canlı yayında Kiev’de patlamaya yakalandı
        Haberler Yaşam Elazığ'da feci kaza: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
            SON DAKİKA