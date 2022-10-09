Mehmet Öz ile kardeşi Nazlım Öz iki evin mirasını paylaşamıyor! "Dr. Öz, paralara adeta çöktü"





152 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 152 milyon 707 bin 391 lira devretti. 5 bilenler 836 bin 176 lira, 4 bilenler 2 bin 357 lira, 3 bilenler 153 lira, 2 bilenler 14 lira alacak.



ADAL'END'

Bursa'da R.T.K. alkol aldı. 180 km. hız yaptı. Bir otomobile çarptı. Ceren Özkükner'in ölümüne yol açtı. Ama 1 yıl sonra serbest bırakıldı. Acılı anne, isyanda: Adalet istiyorum!



BOĞAZDA PANİK!

İstanbul Karaköy'de dün büyük panik vardı. İstanbul Boğazı'na açıldıktan bir süre sonra Karaköy önlerine gelen teknedeki kaptan ve arkadaşı, teknenin su aldığını fark etti. Yardım çağıran kaptan kıyıya yöneldi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi teknedeki iki kişiyi kurtardı.



RESTORANDA ÇATIŞMA

Sarıyer'de bir AVM'nin restoranında iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Karşılıklı silahların çekildiği kavgada gruptakilerden Arap asıllı Alman vatandaşı ile olayla ilgisi bulunmayan ve o sırada restoranda yemek yiyen Lübnan vatandaşı hafif yaralandı. Polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

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