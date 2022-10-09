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    Mehmet Öz ile kardeşi Nazlım Öz iki evin mirasını paylaşamıyor! "Dr. Öz, paralara adeta çöktü"

    Mehmet Öz ile kardeşi Nazlım Öz’ün miras savaşı ABD’ye taşındı! Uzlaşmayı reddeden ikili, hakim karşısına çıktı. Birbirini suçladı. Genç kadının avukatı “Dr. Öz, paralara adeta çöktü” ifadesini kullandı. İşte sizer için derlediğimiz 9 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Mir’Öz’ savaşı

    Türk kalp doktoru Mehmet Öz, ABD'de siyasete girdi. Eski Başkan Donald Trump'ın da desteğiyle Cumhuriyetçilerin senatör adayı gösterildi. Ancak kardeşi Nazlım Öz'le yaşadığı miras kavgası bitmek bilmedi. Önceki gün New York'ta görülen davada, Öz kardeşler Manhattan'daki iki evin kirası için karşı karşıya geldi. Nazlım Öz'ün avukatı Laurence J. Lebowitz, ünlü doktorun kira gelirine çöktüğünü söyledi. "Hakim ya da jüri karar verene kadar bu kira gelirleri ayrı bir banka hesabına gitmeli" dedi. Dr. Öz'ün avukatı Michael J. Cohen ise duruşmada, "Dairelerin toplam kira geliri 15 bin doların yanına bile yaklaşamıyor" ifadelerine yer verdi. Pensilvanya'dan siyasete atılan Dr. Öz'ün ABD ve Türkiye'de en az 10 gayrimenkulü olduğu biliniyor.



    'YAŞ'ASIN YOĞURT
    Sivas'ta yaşayan Bekir Güller (105), torununun torunlarını kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. 100'ün üzerinde torunu bulunan dede, uzun ömrün sırrını paylaştı. Yoğurdu bolca tükettiğini, tarladan gelince ise yayla ve bulgur çorbası içtiğini anlattı. "Tarlada tırpan yaparken yemeğimizi yerdik devam ederdik. Bakracın içine yoğurt koyar, su ve ekmekle yerdik" dedi.



    OYUNCULUK O'PARA'SYONU
    Kahramanmaraş'ta yaşayan Şamil Berk (17), oyuncu olmak istedi. Ancak akıllara durgunluk veren bir yöntem denedi! Dış görünüşünü değiştirmek için tam 12 estetik operasyon geçirdi. "Sadece dişlerim için 90 bin lira harcadım! İlerleyen zamanda burun estetiği olacağım. İlk operasyonumu kulağıma yaptırdım. Kulağım kepçeydi. O yüzden ilk oradan başladım ve devam ettirerek ilerlettim bunu" dedi.



        ENERJİ PATLAMASI
        Rusya- Ukrayna Savaşı, Avrupa'da enerji krizini patlattı. Bu da Türkiye'ye yaradı. Turizm sektörü, hareketli geçen yaz sezonun ardından kış hazırlıklarına da başladı. İngiliz ve Alman turistler, tercihlerini Akdeniz'den yana kullandı. Son 45 gün içinde 142 bin Alman vatandaşı, Antalya ve çevre illerde daire veya villa kiraladı. Uluslararası seyahat acenteleri, Avrupa'daki enerji fiyatlarının artması nedeniyle Türkiye'ye 3 milyon ekstra turistin geleceğini açıkladı. Avrupalı emeklilerin daha çok Antalya'ya gelmeleri bekleniyor. Dalaman, Marmaris gibi Güney Ege bölgelerine ise kışın uçuş olmaması sebebiyle bu hareketlilik yansımayacak. Bölgedeki turizmciler, uçuşlar başlarsa, otellerini kışın açık tutabileceklerini söylüyor.



        ANA İTİRAF
        Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde önceki gün korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, baba işteyken evde bulunan anne Nazlı Ş. (27) ve 2 aylık bebeği Mustafa'dan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde bulunan 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü, anne Nazlı Ş.'nin ise hafif yaralı olduğunu belirlemişti. Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan anne Nazlı Ş., tamamlanan tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Emniyette sorguya alınan anne, bebeğini öldürdüğünü itiraf etti. Anne Nazlı Ş. emniyetteki ifadesinde, "Çocukluğumdan itibaren psikolojik sorunlarım var. Bebeğimi başkalarının öldürmesinden korkuyordum. Bu nedenle onu öldürmüş olabilirim. Hatırlamıyorum" dedi.



        HAKAN PEKER AFFETMEDİ
        Pop müziğin efsane isimlerinden Hakan Peker, sosyal medyadan hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisini affetmedi. Yıllardır ünlü şarkıcıya platonik aşk besleyen 34 yaşındaki Tuğba B., Peker hakkında sosyal medyadan "Sapık, dengesiz" şeklinde paylaşımlar yaptı. Peker'in fotoğraflarını izinsiz şekilde paylaşan Tuğba B.'nin yaptıklarına sessiz kalmayan ünlü şarkıcı, soluğu savcılıkta aldı. Tuğba B. hakkında 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Seda Nur GÜNAYDIN



            152 MİLYON DEVRETTİ
            6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 152 milyon 707 bin 391 lira devretti. 5 bilenler 836 bin 176 lira, 4 bilenler 2 bin 357 lira, 3 bilenler 153 lira, 2 bilenler 14 lira alacak.

            ADAL'END'
            Bursa'da R.T.K. alkol aldı. 180 km. hız yaptı. Bir otomobile çarptı. Ceren Özkükner'in ölümüne yol açtı. Ama 1 yıl sonra serbest bırakıldı. Acılı anne, isyanda: Adalet istiyorum!

            BOĞAZDA PANİK!
            İstanbul Karaköy'de dün büyük panik vardı. İstanbul Boğazı'na açıldıktan bir süre sonra Karaköy önlerine gelen teknedeki kaptan ve arkadaşı, teknenin su aldığını fark etti. Yardım çağıran kaptan kıyıya yöneldi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi teknedeki iki kişiyi kurtardı.

            RESTORANDA ÇATIŞMA
            Sarıyer'de bir AVM'nin restoranında iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Karşılıklı silahların çekildiği kavgada gruptakilerden Arap asıllı Alman vatandaşı ile olayla ilgisi bulunmayan ve o sırada restoranda yemek yiyen Lübnan vatandaşı hafif yaralandı. Polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

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            Haberler Yaşam Mehmet Öz ile kardeşi Nazlım Öz iki evin mirasını paylaşamıyor! "Dr. Öz, paralara adeta çöktü"
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