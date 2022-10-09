Mehmet Öz ile kardeşi Nazlım Öz iki evin mirasını paylaşamıyor! "Dr. Öz, paralara adeta çöktü"

Türk kalp doktoru Mehmet Öz, ABD'de siyasete girdi. Eski Başkan Donald Trump'ın da desteğiyle Cumhuriyetçilerin senatör adayı gösterildi. Ancak kardeşi Nazlım Öz'le yaşadığı miras kavgası bitmek bilmedi. Önceki gün New York'ta görülen davada, Öz kardeşler Manhattan'daki iki evin kirası için karşı karşıya geldi. Nazlım Öz'ün avukatı Laurence J. Lebowitz, ünlü doktorun kira gelirine çöktüğünü söyledi. "Hakim ya da jüri karar verene kadar bu kira gelirleri ayrı bir banka hesabına gitmeli" dedi. Dr. Öz'ün avukatı Michael J. Cohen ise duruşmada, "Dairelerin toplam kira geliri 15 bin doların yanına bile yaklaşamıyor" ifadelerine yer verdi. Pensilvanya'dan siyasete atılan Dr. Öz'ün ABD ve Türkiye'de en az 10 gayrimenkulü olduğu biliniyor.
'YAŞ'ASIN YOĞURT
Sivas'ta yaşayan Bekir Güller (105), torununun torunlarını kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. 100'ün üzerinde torunu bulunan dede, uzun ömrün sırrını paylaştı. Yoğurdu bolca tükettiğini, tarladan gelince ise yayla ve bulgur çorbası içtiğini anlattı. "Tarlada tırpan yaparken yemeğimizi yerdik devam ederdik. Bakracın içine yoğurt koyar, su ve ekmekle yerdik" dedi.
OYUNCULUK O'PARA'SYONU
Kahramanmaraş'ta yaşayan Şamil Berk (17), oyuncu olmak istedi. Ancak akıllara durgunluk veren bir yöntem denedi! Dış görünüşünü değiştirmek için tam 12 estetik operasyon geçirdi. "Sadece dişlerim için 90 bin lira harcadım! İlerleyen zamanda burun estetiği olacağım. İlk operasyonumu kulağıma yaptırdım. Kulağım kepçeydi. O yüzden ilk oradan başladım ve devam ettirerek ilerlettim bunu" dedi.