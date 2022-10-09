Ukrayna'dan Antalya'ya uzanan hayat yolculuğu geçtiğimiz yıl mart ayında başladı. 20 yaşındaki Anastasia Varfolomieieva, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde lösemi hastası olduğu anlaşıldı. Hastalığıyla ilgili hiçbir şey bilmeyen Ukraynalı genç kız, doktorların 'Belki yaşar' demesi üzerine yıkıldı. Aynı yıl kasım ayında soluğu Antalya'da aldı. Bir yandan kemoterapi gördü, bir yandan da iyileşmesi için tek çare olan ilik arandı. Beklenen haber, bu yıl 29 Mart'ta ulaştı. Genç kıza 40 yaşındaki Türk donörden alınan ilikle nakil yapıldı. Hızla sağlığına kavuşan Anastasia, doktorlarına teşekkür ederken gözyaşlarını tutamadı. "Bir gün Türk donörle tanışmak istiyorum" diyerek ağladı. Anne Olena Varfolomieieva ise yaşadığı mutluluğu şöyle anlattı: Doktorlarımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki burada tedavi oldu. İyi ki buradayız.