Müge Anlı bir cinayetin gizemini daha aydınlattı! Katil Selami Şen gözaltında her şeyi itiraf etti

ATV'de reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olan bir cinayet daha gün yüzüne çıktı. Amasya'da yaşayan iki çocuk babası Muhammet Burhan (27), geçen yıl Yeşilırmak Nehri'nin kıyısında cinayete kurban gitti. Gizemli olay üzerine Burhan'ın akrabaları ve arkadaşları, Müge Anlı'nın programına katıldı. Burhan'ın eşi Fatma Burhan'a "Sen artık benimsin" mesajı atan sevgilisi Selami Şen cinayeti itiraf etti. Fatma Burhan ve Selami Şen, gözaltına alındı. Şen, ttuklandı. Burhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.