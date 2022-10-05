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    Müge Anlı bir cinayetin gizemini daha aydınlattı! Katil Selami Şen gözaltında her şeyi itiraf etti

    Müge Anlı, Muhammet Burhan cinayetini aydınlattı. Burhan’ın eşinin sevgilisi Selami Şen, gözaltında cinayeti itiraf etti. İşte sizler için derlediğimiz 5 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    İnfaz itirafı

    ATV'de reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olan bir cinayet daha gün yüzüne çıktı. Amasya'da yaşayan iki çocuk babası Muhammet Burhan (27), geçen yıl Yeşilırmak Nehri'nin kıyısında cinayete kurban gitti. Gizemli olay üzerine Burhan'ın akrabaları ve arkadaşları, Müge Anlı'nın programına katıldı. Burhan'ın eşi Fatma Burhan'a "Sen artık benimsin" mesajı atan sevgilisi Selami Şen cinayeti itiraf etti. Fatma Burhan ve Selami Şen, gözaltına alındı. Şen, ttuklandı. Burhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



    İKİZ DRAM
    Van'da yaşayan Ersin ve Berivan Öndil çiftinin 21 ay önce dünyaya gelen ikizlerinden Metin'e SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Metin 5 farklı cihazla yatağa bağımlı halde yaşıyor. İkizi Çetin ise sağlıklı. Öndil ailesi, Metin'in tedavisi için kampanya başlattı. Anne Berivan Öndil için durum daha da zor. Anne Öndil, "Metin üzülür diye Çetin'i sevemiyorum, kucağıma alamıyorum. Minik yavrum Çetin ise kardeşinin yanından bir an olsun ayrılmıyor. Yardım edin lütfen" dedi. TOLGA YANIK



    DEHŞETİN TANIKLARI
    Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Hakim Serkan Tüzün, cinnet geçirdi. Eşi İlksen Tüzün'ü başından vurup intihar etti. Olayın tanıkları olan üç kardeşten 9 yaşındaki ablanın, komşularından "Tuğba teyze koş annemi kurtar, kanlar içinde" diye ağlayarak yardım istediği öğrenildi. Dehşet evine giren komşu Tuğba K., "Eve girdiğimde her ikisi de kanlar içinde yerde yatıyordu. Üç kardeş panik içinde ağlıyordu. Olayı bana 'Babam annemin ağzına silahı dayadı. Annem elini açıp 'vur' diye bağırdı' diye anlattılar" ifadesini kullandı.
    İlker TURAK



        SINIRSIZ EYLEM
        İran'da Mahsa Amini'nin (22) karakolda ölümü üzerine ülke karıştı. 133 kişi hayatını kaybederken yüzlerce gösterici de yaralandı. İtalya, Fransa ve İspanya'nın aralarında olduğu 11 ülkedeki İran vatandaşları, protestolara katıldı. ABD'de 17 eyaletteki eylemde "İran'da devrim" çağrıları yapıldı.


        140 MİLYON LİRA DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 139 milyon 831 bin lira devretti. 5 bilenler 31 bin 608'er, 4 bilenler 639'ar, 3 bilenler 35'er, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



        UMUT B'ESLEM'EK!
        Osmaniye'de Eslem Asya, 2.5 ay önce dünyaya geldi. SMA'lı olduğu öğrenildi. Gen tedavisi gerekliydi. Ancak Dubai'deki hastane 33 milyon TL istedi. Baba Yunus Emre Torun, "Evladımın yaşaması için destek bekliyoruz" dedi.

        TRUMP 'CNN'DROMU
        ABD eski Başkanı Trump, CNN International'a tazminat davası açtı. Ağır ifadeler kullandı: Beni "Irkçı", "Rus uşağı", "İsyancı" ve "Hitler" diyerek hedef aldı. Siyasi hayatımı bitirmeye çalıştı.

        300 LİRAYA UÇUYORUZ
        Türk Hava Yolları, iç hatlarda erken rezervasyon kampanyası yaptı. Tek yön bilet, her şey dahil sadece 299.99 TL...

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        Haberler Yaşam Müge Anlı bir cinayetin gizemini daha aydınlattı! Katil Selami Şen gözaltında her şeyi itiraf etti
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