Müge Anlı bir cinayetin gizemini daha aydınlattı! Katil Selami Şen gözaltında her şeyi itiraf etti

ATV'de reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olan bir cinayet daha gün yüzüne çıktı. Amasya'da yaşayan iki çocuk babası Muhammet Burhan (27), geçen yıl Yeşilırmak Nehri'nin kıyısında cinayete kurban gitti. Gizemli olay üzerine Burhan'ın akrabaları ve arkadaşları, Müge Anlı'nın programına katıldı. Burhan'ın eşi Fatma Burhan'a "Sen artık benimsin" mesajı atan sevgilisi Selami Şen cinayeti itiraf etti. Fatma Burhan ve Selami Şen, gözaltına alındı. Şen, ttuklandı. Burhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İKİZ DRAM
Van'da yaşayan Ersin ve Berivan Öndil çiftinin 21 ay önce dünyaya gelen ikizlerinden Metin'e SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Metin 5 farklı cihazla yatağa bağımlı halde yaşıyor. İkizi Çetin ise sağlıklı. Öndil ailesi, Metin'in tedavisi için kampanya başlattı. Anne Berivan Öndil için durum daha da zor. Anne Öndil, "Metin üzülür diye Çetin'i sevemiyorum, kucağıma alamıyorum. Minik yavrum Çetin ise kardeşinin yanından bir an olsun ayrılmıyor. Yardım edin lütfen" dedi. TOLGA YANIK
DEHŞETİN TANIKLARI
Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Hakim Serkan Tüzün, cinnet geçirdi. Eşi İlksen Tüzün'ü başından vurup intihar etti. Olayın tanıkları olan üç kardeşten 9 yaşındaki ablanın, komşularından "Tuğba teyze koş annemi kurtar, kanlar içinde" diye ağlayarak yardım istediği öğrenildi. Dehşet evine giren komşu Tuğba K., "Eve girdiğimde her ikisi de kanlar içinde yerde yatıyordu. Üç kardeş panik içinde ağlıyordu. Olayı bana 'Babam annemin ağzına silahı dayadı. Annem elini açıp 'vur' diye bağırdı' diye anlattılar" ifadesini kullandı.
İlker TURAK