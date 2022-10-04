Müge Anlı Muhammed Burhan cinayeti itiraf son dakika! Selami Şen tutuklandı mı? Fatma Burhan itiraf etti mi?

Evden kola içmeye diye çıktığı iddia edilen Muhammed Burhan bir daha evine dönemedi. Ailesi Müge Anlı'ya başvurarak yardım istemişti. 1 yıldır katili aranan Muhammed Burhan cinayetinde 1 kişi tutuklandı. Peki Selami Şen tutuklandı mı? Fatma Burhan itiraf etti mi? İşte son dakika gelişmenin detayları...
SELAMİ ŞEN TUTUKLANDI MI?
Son dakika haberi... Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir son dakika gelişmesi duyuruldu. Müge Anlı Selami Şen'in tutuklandığını açıkladı.
SELAMİ ŞEN KİMDİR?
Tutuklanan Selami Şen, öldürülen Muhammed Burhan'ın sevgilisi olarak tanınıyor. Olayın başından beri üzerine atılan tüm iddiaları reddetmiş ve sevgilisi Fatma Burhan'ın elini tutarak bu olaydan aklanacağını söylemişti.
MUHAMMED BURHAN OLAYI NEDİR?
Amasya Aksalur köyünde 16 Ağustos 2021 tarihinde öldürülen 27 yaşındaki iki çocuk babası Muhammet Burhan cinayete kurban gitti.
Amasya'nın Aksalur köyünün sakinleri, Yeşilırmak kıyısından gelen silah sesini duyunca durumu jandarmaya bildirdi. Merkeze bağlı Aksalur köyünde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, köye yaklaşık 500 metre uzaklıkta Yeşilırmak'ın kıyısında silah sesi duyan köylüler durumu jandarmaya haber verdi.
Sesin geldiği alanda yapılan aramada yerde bir şahsın hareketsiz halde yattığı görüldü. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede silahla başından vurulduğu tespit edilen kişinin 27 yaşındaki Muhammed Burhan olduğu belirlendi.