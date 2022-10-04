Bolu'nun içme suyu barajı Gölköy Baraj Gölü'ndeki balım ölümlerine inceleme başlatıldı

Bolu'nun Gölköy Barajı Göleti'nde balık ölüleri, kıyıya vurdu. İhbar üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Ekipler, barajdan ölü balıkları topladı ve sudan da numune aldı.
Alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Bolu Valisi Erkan Kılıç, balık ölümleriyle ilgili inceleme yapıldığını belirterek, "Balık ölümlerinin neden kaynaklandığını tam bilemiyoruz.
Şu anda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli orada araştırma yapıyorlar. Numuneler alındı. Bunların tahlil ve araştırmaları laboratuvarlarda yapılacak.