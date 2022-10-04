Bolu'nun içme suyu barajı Gölköy Baraj Gölü'ndeki balım ölümlerine inceleme başlatıldı

Şu anda ben oradaki balıkların tüketilmemesi ile ilgili bir şey diyemem ama yine de dikkatli olmak gerekir. Balıklar neden ölmüş onun araştırması yapılacak ve ona göre çıkan sonuçlara göre bir şey diyebiliriz ama tedbirli olmakta fayda var" diye konuştu.