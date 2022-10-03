Konya'da aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili kahreden detay! İşte feci olayın nedeni





ANKARA'YA KIZ KARDEŞİNİ ZİYARETE GİDİYORLARMIŞ

Kazaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Sürücü Ali Bolat'ın bölünmüş yolun başlangıcında yanlış şeride girdiği, kazanın bu nedenle yaşandığı belirtildi. Kazada yaşamını yitiren sürücü Şemsettin Murat Kaya'nın ise ailesi ile birlikte Ankara'daki kız kardeşini ziyarete gittikleri ve aynı zamanda beğendiği bir aracı almak için yola çıktığı öğrenildi. Zübeyde Harmancı ile annesi Rahime Harmancı'nın cenazeleri ise Hasanpaşa İmaret Camisi'nde kılınan namazın ardından Nasreddin Hoca Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Belediye Başkanı Salih Akkaya ve yakınları katıldı. Şemsettin Murat Kaya, annesi Zehra ve babası Bayram Kaya'nın cenazeleri de ikindi namazı sonrası aynı mezarlığa defnedilecek.

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