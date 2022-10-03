İzmir'de kuyumcu soygunu! Dükkana gelince şoku yaşadılar

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir kuyumcunun kepenk ve camını kırarak içeriye giren kişi veya kişiler bir miktar kolye ile yaklaşık 15 adet saati alıp kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.