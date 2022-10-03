Çağlayan Adliyesi’nde intihar girişimi

İstanbul Adalet Sarayı'nda ismi öğrenilemeyen bir kişi zemin katın korkuluklarına çıktı. Adliyenin güvenlik kamerasının üzerine basan kişiyi polis ve güvenlik görevlileri uzun süre ikna etmeye çalıştı.

KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

İkna çalışmaları sırasında itfaiyenin şişme brandayı açmaya çalıştığını gören şahıs kendisini boşluğa bıraktı. Milliyet'te yer alan habere göre, İki kat aşağı düşen ve yaralanan erkek şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Adliyede intihar girişiminde bulunan şahıs ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.