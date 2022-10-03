Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.10.2022 17:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.10.2022 17:17
    ABONE OL

    Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi

    İstanbul'da Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Zemin kattan sıfırıncı kata düşen kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Çağlayan Adliyesi’nde intihar girişimi

    İstanbul Adalet Sarayı'nda ismi öğrenilemeyen bir kişi zemin katın korkuluklarına çıktı. Adliyenin güvenlik kamerasının üzerine basan kişiyi polis ve güvenlik görevlileri uzun süre ikna etmeye çalıştı.

    KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI
    İkna çalışmaları sırasında itfaiyenin şişme brandayı açmaya çalıştığını gören şahıs kendisini boşluğa bıraktı. Milliyet'te yer alan habere göre, İki kat aşağı düşen ve yaralanan erkek şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Adliyede intihar girişiminde bulunan şahıs ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HangiKredi
    Haberler Yaşam Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi
        SON DAKİKA