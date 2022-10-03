Başakşehir'de kurban eti dağıtırken başı olmayan ceset bulunmuştu! 6 kişi gözaltına alındı

SON GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI

Sabah'ta yer alan habere göre, Yapılan çalışmalar sonucunda, kadının Fatih'ten Taksim'e oradan da Başakşehir'e kurban satışı yapan Türkmenistan uyruklu bir kişi ve onun kardeşi ile buluştuğu tespit edildi. Bu tespitin ardından polis kadınla son görüştüğü iddia edilen iki kardeş ve beraberindeki 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheli Murancan R., onun kardeşi Murad R. İle Metin A., Babajan R., Remzi G. ve adak yerinin sahibi Mehmet K. olayla ilgilerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.