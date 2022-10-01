



İNAN'MEE'YORUM!

Faroe Adalar, Türk Milli Takımı'yla karşılaştı. 2-1'lik yenilgimizin ardından gündemin ilk sırasına taşındı. Haritada bile bulmanın zor olduğu bin 393 kilometrekarelik adanın nüfusunun 52 bin olduğu açıklandı. Asıl şaşırtıcı olansa, adada insan sayısından daha çok koyun bulunmasıydı! Yapılan sayıma göre ülkede tam 80 bin koyun vardı! Faroe'nin nüfusu, İstanbul'daki Bağcılar, Halkalı ve Kayabaşı gibi ilçelerden bile az!