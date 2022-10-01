Gaziantep'teki dram tüm Türkiye'yi ağlattı. Cesedi derin dondurucuda bulunan Lina'dan geriye acılı dolu bir hayat kaldı. 3 yaşındaki kızın babası Abdurrahman Erbay, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Erbay, geçen yıl boşandığı eşi M.İ. yüzünden kızının öldüğünü açıkladı. Şu ifadeleri kullandı: Lina Nazlı'nın vücudunda sigara söndürülmüş. Kafasına darbeler var. Hastaneye gitmişler. Doktorlar bunu nasıl fark etmez? Küçük meleğimi öldürdüler. Artık küçük kızım Naime için ayakta durmam gerekiyor. Ona çok iyi bakacağım.
HAPİSTEN ÇIKAMAYACAK
Denizli, geçtiğimiz yıl 27 Ekim'de bir vahşete tanıklık etti. Furkan Zıbıncı, gıda mühendisi sevgilisi Şebnem Şirin'i (25) 12 bıçak darbesiyle katletti! Tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde cinayeti planlayarak yapmadığını ve pişman olduğunu söyledi! Savcı ise sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini talep etti. Dün yapılan son duruşmada hakim müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Acılı anne Pervin Tokat, feryat etti: Onun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı günü görmeden ölmeyeceğim.
İNAN'MEE'YORUM!
Faroe Adalar, Türk Milli Takımı'yla karşılaştı. 2-1'lik yenilgimizin ardından gündemin ilk sırasına taşındı. Haritada bile bulmanın zor olduğu bin 393 kilometrekarelik adanın nüfusunun 52 bin olduğu açıklandı. Asıl şaşırtıcı olansa, adada insan sayısından daha çok koyun bulunmasıydı! Yapılan sayıma göre ülkede tam 80 bin koyun vardı! Faroe'nin nüfusu, İstanbul'daki Bağcılar, Halkalı ve Kayabaşı gibi ilçelerden bile az!