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    Öldürülüp 8 ay dondurucuda saklanan 3 yaşındaki Lina'nın babası yürekleri dağladı: Küçük meleğimi öldürdüler l Yaşam haberleri

    Küçük Lina, öldürülüp cesedi 8 ay boyunca dondurucuda saklandı. Acılı babanın feryatları yürek dağladı: Her şey eski eşimin kötü yaşam tarzı yüzünden. Yavrumun üzerinde sigara söndürmüşler. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 1 Ekim TAKVİM Gazetesi Yaşam haberleri...

    En baba dram

    Gaziantep'teki dram tüm Türkiye'yi ağlattı. Cesedi derin dondurucuda bulunan Lina'dan geriye acılı dolu bir hayat kaldı. 3 yaşındaki kızın babası Abdurrahman Erbay, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Erbay, geçen yıl boşandığı eşi M.İ. yüzünden kızının öldüğünü açıkladı. Şu ifadeleri kullandı: Lina Nazlı'nın vücudunda sigara söndürülmüş. Kafasına darbeler var. Hastaneye gitmişler. Doktorlar bunu nasıl fark etmez? Küçük meleğimi öldürdüler. Artık küçük kızım Naime için ayakta durmam gerekiyor. Ona çok iyi bakacağım.



    HAPİSTEN ÇIKAMAYACAK
    Denizli, geçtiğimiz yıl 27 Ekim'de bir vahşete tanıklık etti. Furkan Zıbıncı, gıda mühendisi sevgilisi Şebnem Şirin'i (25) 12 bıçak darbesiyle katletti! Tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde cinayeti planlayarak yapmadığını ve pişman olduğunu söyledi! Savcı ise sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini talep etti. Dün yapılan son duruşmada hakim müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Acılı anne Pervin Tokat, feryat etti: Onun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı günü görmeden ölmeyeceğim.



    İNAN'MEE'YORUM!
    Faroe Adalar, Türk Milli Takımı'yla karşılaştı. 2-1'lik yenilgimizin ardından gündemin ilk sırasına taşındı. Haritada bile bulmanın zor olduğu bin 393 kilometrekarelik adanın nüfusunun 52 bin olduğu açıklandı. Asıl şaşırtıcı olansa, adada insan sayısından daha çok koyun bulunmasıydı! Yapılan sayıma göre ülkede tam 80 bin koyun vardı! Faroe'nin nüfusu, İstanbul'daki Bağcılar, Halkalı ve Kayabaşı gibi ilçelerden bile az!



        BU BAŞBAKAN'I GÖRDÜNÜZ MÜ?
        İngiltere, rekor vergilerle krize girdi. Sterlin, dolar karşısında tarihi seviyede değer kaybetti. İngiliz halkı, artan enflasyon nedeniyle sokaklara indi. Ülke yeni Başbakan Liz Truss, hala ortalarda görünmedi! İngiliz The Independent gazetesi ülkenin yeni başbakanı Truss için kayıp ilanı verdi!



        The Economist bu haftaki sayısında Liz Truss'a yer verdi. Truss, batan bir sandalda İngiltere'nin Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'la birlikte resmedildi! Başlık ise çok sertti: Bir ülke nasıl yönetilemez...



        HARİTA DEĞİŞTİ
        Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta yer alan Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporijya'nın Rusya'ya bağlanması için 23 Eylül'de referandum düzenledi. 27 Eylül'de açıklanan sonuçlara göre Donestk'in yüzde 99.23'ü, Lugansk'ın yüzde 98.42'si, Herson'ın 87.05'i, Zaporijya'nın ise yüzde 93.11'i 'evet' dedi. Putin, dün dört bölgenin Rusya'ya katılmasına dair belgeyi imzalayarak şunları söyledi: Batı hep sömürgeci. 'Rusfobi'yi kabul etmeyeceğiz.



            BAGAJDA KÂBUS
            Mersin Anamur'da geçen salı günü Rahime Edis (24) ayrılmak istediği erkek arkadaşının kâbus dolu dehşetine maruz kaldı. İddiaya göre; Rahime Edis, erkek arkadaşı Hasan Sevinçer ve onun kuzeni Mustafa Göker ile birlikte deniz kenarında buluşup sohbet etti. Sohbet sırasında bir anda kıskançlık krizi çıkınca Rahime Edis ayrılmak istediğini söyledi. Öfkelenen Hasan Sevinçer, Rahime Edis'i otomobilin bagajına sokup babasının mezarına götürdü. Hasan Sevinçer, Edis'i yolda levye ile mezarlıkta da beysbol sopasıyla öldüresiye dövdü. Daha sonra Sevinçer, genç kızı evinin önüne getirdi, vatandaşların çabasıyla saldırganların elinden kurtulan Rahime Edis tedavi altına alınırken, gözaltına alınan 2 cani tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rahime'nin kardeşi Ayça S, ablasının başından geçenleri anlattı: Resmen ablamı öldürmek istemişler. Gözü belki kör olacak. Beysbol sopasıyla öldüresiye dövülmüş. Yetmezmiş gibi kolu levye ile kırılmış. Kafasını bıçakla kazımışlar. Alnına bıçak saplamışlar. Arabanın bagajında 85 kilometre götürmüşler. Şimdi cezaevindeler. En ağır cezayı alsınlar. Onlar gün yüzü görmesin. Adalet yerini bulsun istiyorum." (Yunus Emre KAVAK)



            İBRETLİK KAZA!
            İstanbul Bursa otobanı Selçukgazi civarında dün korkuç bir kaza meydana geldi. Erdi Kuas idaresindeki otomobil, gece 02.00 sıralarında Hüseyin K.'nın kullandığı kamyona arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle lüks otomobil hurda yığınına dönerken kamyon sürücüsü durumu itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Erdi Kuas'ın sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Erdi Kuas'ın kazadan dakikalar önce 202 kilometre hıza kadar çıktığı ve hız denemesi yaptığı anların görüntüsünü de sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.



            PİTBULL VAHŞETİ
            Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, önceki gece, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan ve sokak kedilerinin tedavilerinin yapıldığı kedi evine giren pitbull cinsi 3 köpek, kafeslere saldırarak 12 kediyi telef etti. Olayda ihmali olduğu değerlendirilen özel güvenlik personelleri hakkında soruşturma başlatıldı.



                SÖZÜN BİTTİĞİ YER
                Hatay'da görevli öğretmen Mehmet Güngörmüş, ailesiyle Trabzon'daki kardeşine gitti. Rize gezisi dönüşü kaza geçirdi. Kendisi, eşi Emine ve oğulları Ömer ile Yavuz Selim can verdi. Geriye kalan ise saatler önce çektirdikleri bu son kareydi.

                HAT-TRİST!
                Kayseri'de Bahri Çağlar, telefonuna hat almak için müracaat etti. Üzerine kayıtlı 14 bin hat olduğunu ve bundan dolayı kara listede bulunduğunu öğrendi!

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                Dışişleri’nden Rusya açıklaması: Reddediyoruz
                Haberler Yaşam Öldürülüp 8 ay dondurucuda saklanan 3 yaşındaki Lina'nın babası yürekleri dağladı: Küçük meleğimi öldürdüler l Yaşam haberleri
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