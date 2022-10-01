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    • Yaşam
    • 01.10.2022 20:35
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    • 01.10.2022 20:35
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    MHP Erkan Hançer'in katil zanlısı tutuklandı! 2002'den bu yana süren kan davası...

    MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Hançer'in katil zanlısı yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan cinayetin 2002'den u yana süren kan davası nedeniyle işlendiği belirlendi.

    AJANSLAR
    MHP Erkan Hançer’in katil zanlısı tutuklandı!

    Sancaktepe'de silahla vurularak yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer'in katil zanlısı Esenyurt'ta yakalandı.

    Erkan Hançer'in vurulma anı videosu yürek dağladı!

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Hançer'i evinden çıkıp aracına bineceği sırada silahla vuran zanlının Ö.D. (31) olduğu belirlendi.



    Zanlının yerini de tespit eden ekipler, Ö.D'yi Esenyurt'ta yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

    Yapılan araştırmada, Erkan Hançer'in 2002'de Kars'ta işlediği cinayetin ardından olayın kan davasına dönüştüğü ve silahlı saldırının da bu nedenle gerçekleştirildiği belirlendi.



    Erkan Hançer, 27 Eylül'de Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'nde silahla vurularak yaralanmış, ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Hançer, 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.
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        Haberler Yaşam MHP Erkan Hançer'in katil zanlısı tutuklandı! 2002'den bu yana süren kan davası...
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