MHP Erkan Hançer'in katil zanlısı tutuklandı! 2002'den bu yana süren kan davası...





Zanlının yerini de tespit eden ekipler, Ö.D'yi Esenyurt'ta yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Yapılan araştırmada, Erkan Hançer'in 2002'de Kars'ta işlediği cinayetin ardından olayın kan davasına dönüştüğü ve silahlı saldırının da bu nedenle gerçekleştirildiği belirlendi.