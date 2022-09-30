Adana'da gece yarısı feci kaza! Refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Kutsal Burak Avcıoğlu, yönetimindeki 33 AFY 042 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle virajı alamayarak refüje çarpıp, devrildi. Sürücü yol kenarına savrulurken, motosiklet ise yaklaşık 100 metre sürüklendi.