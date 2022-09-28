Para karşılığı birlikte olduğu kadının 1200 TL'sini gasbedip bıçaklayan saldırgan yakalandı

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre N.K. ile 200 TL karşılığında anlaşıp, birlikte olan S.A., daha sonra kadından üzerindeki parayı istedi. Olumsuz yanıt alınca N.K'nin üzerinde bulunan 1200 TL'yi gasbeden S.A., daha sonra kadını bıçakla dizinden, baldırından koltuk altı ve yüzünün sol tarafından yaraladı. Kan içinde kalan N.K. çağrılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.