Starlink uyduları Türkiye semalarında! Peş peşe çok sayıda ilde görüntülendi





STARLİNK UYDULARI YÜKSEKOVA VE DERECİK'TE GÖRÜNTÜLENDİ

Yüksekova ve Derecik ilçesinde gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Vatandaşlar, akşam saatlerinde karanlığın tam hakim olmasıyla Yüksekova ve Derecik ilçesinde sıralı bir şekilde birbirini takip ederek giden Elon Musk'ın Starlink uydularını kayıt altına aldı. Köyde gezdiği sırada gökyüzünde değişik uydulara denk geldiğini belirten İshak Durgun, "Gökyüzünde sıralı bir şekilde ilerleyen ışıklar gördüm, hemen telefonumla ışıkları görüntüledim. Ne olduğunu anlamak için internetten araştırma yaptım ve ışık dizilerinin ülkemizin farklı illerinde de görüldüğünü öğrendim. Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takım yıldızıymış. Bu uydular ülkemizin çeşitli yerlerinde bu görüntülere yol açıyormuş. Bizde bu anı kaçırmamak için kayıt altına aldık'' dedi.

ŞANLIURFA'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Akşam saatlerinde Şanlıurfa'da gökyüzünde görülen ve birbiri ardından ilerleyen ışık dizinleri merak uyandırdı. Birçok vatandaş gökyüzünde gördüğü sıralı cisimlerin ne olduğu ile ilgili çeşitli yorumlar yaptı. Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre illerde de görülen Starlink uyduları, vatandaşlar tarafından cep telefonları kaydedildi.