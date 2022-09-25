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    • Yaşam
    • 25.09.2022 18:42
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    • 25.09.2022 18:55
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    Antalya'da bir tur midibüsü siren çalarak anonsla yol isteyen ambulansa yol vermedi

    Antalya'da bir tur midibüsü, yenidoğan nakleden bir ambulansa siren ve korna çalmasına ve ambulans şoförünün anonsuna rağmen yol vermedi. O anlar ambulanstaki görevlilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Tur midibüsü ambulansa yol vermedi

    Antalya'dan Manavgat'a D-400 kara yolunda yenidoğan nakleden bir ambulans, siren çalarak önünde ilerleyen tur midibüsü şoföründen yol vermesini istedi.

    Tur midibüsü şoförü ambulansa yol vermedi!


    AMBULANSIN ANONSLARINA KULAK ASMADI
    Bir süre siren ve korna çalmasına rağmen midibüs yol vermeyince ambulans şoförü, "818 yolu aç" diye anons yaptı.



    YOL VERMEK YERİNE HIZLANDI
    Uyarılara rağmen midibüs şoförünün sağa geçmek yerine, hızlanarak şeridinde devam ettiği görüldü.

    Ambulansta bulunan görevliler, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti.

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