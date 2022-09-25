Antalya'da bir tur midibüsü siren çalarak anonsla yol isteyen ambulansa yol vermedi

Antalya'dan Manavgat'a D-400 kara yolunda yenidoğan nakleden bir ambulans, siren çalarak önünde ilerleyen tur midibüsü şoföründen yol vermesini istedi.

Tur midibüsü şoförü ambulansa yol vermedi!



AMBULANSIN ANONSLARINA KULAK ASMADI

Bir süre siren ve korna çalmasına rağmen midibüs yol vermeyince ambulans şoförü, "818 yolu aç" diye anons yaptı.







YOL VERMEK YERİNE HIZLANDI

Uyarılara rağmen midibüs şoförünün sağa geçmek yerine, hızlanarak şeridinde devam ettiği görüldü.

Ambulansta bulunan görevliler, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti.