Arnavutköy’de ayakkabı fabrikasındaki yangında can pazarı: Çatıda mahsur kalan işçiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Yangın, saat 13.15 sıralarında Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan bir ayakkabı fabrikasında çıktı.
ARNAVUTKÖY'DEKİ YANGINDA CAN PAZARI! VİDEO İZLE
Edinilen bilgiye göre, 6 katlı ayakkabı fabrikasının bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle binanın içini dumanlar kaplarken, çalışanlar kendilerini çatıya atarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede önlem alırken, adeta can pazarının yaşandığı yangında çatıda mahsur kalan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dumandan etkilenen ve yangın nedeniyle paniğe kapılan işçiler hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.