Arnavutköy’de ayakkabı fabrikasındaki yangında can pazarı: Çatıda mahsur kalan işçiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kısa süre sonra olay yerine gelen Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Özgür Yılmaz ise söndürme çalışmalarını inceledi ve işçilerin durumuyla ilgili bilgi aldı. Fabrikadaki yangını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.