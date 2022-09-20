Tabancayla öldürdüğü komşusunun eşinden duruşmada özür diledi

İzmir'de, aralarında husumet olan komşusu 38 yaşındaki Adem Ateş'i tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan 51 yaşındaki Kemal Yıldız ile babası tutuksuz sanık 71 yaşındaki Kazım Yıldız'ın yargılandığı davanın duruşmasında gerginlik yaşandı.

Adem Ateş'in eşi Senem Ateş, kendisinden özür dileyen Kemal Yıldız'a, "Sakın benden özür dileme. Bu işi yapacağını öğleden önce bize söylemiştin. Sen bu cinayeti tasarlamıştın" diyerek tepki gösterdi.

GÜRÜLTÜ TARTIŞMASI

4 Ocak'ta, Buca ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi 249/1 Sokak'ta aynı binada altlı üstlü oturan Adem Ateş ile komşusu emekli uzman çavuş Kemal Yıldız, çocuk gürültüsü nedeniyle tartıştı. Taraflar, emniyete gidip birbirlerinden şikayetçi olduktan sonra eve döndü. Ateş, iddiaya göre, Yıldız'ı dışarı çağırdı. Çıkan kavgada Yıldız, Ateş'i tabancayla vurdu. Ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan, evli ve ikiz çocuk babası Adem Ateş, kurtarılamadı.

TUTUKLANDILAR

Evde yakalanan Kemal Yıldız ile azmettirici olduğu iddiasıyla gözaltına alınan babası Kazım Yıldız, tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Kazım Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede savcı, tutuklu sanık Kemal Yıldız'a 'silahla kasten öldürme', Kazım Yıldız'a ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.