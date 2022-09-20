Selçuk İnan'ın eşi Cemre İnan, evinde hizmetçilik yapan kadına tehditler savurunca adliyelik oldu





İNKAR ETTİ

Tartışma sonrası Suna M., evi terk etti ancak iddiaya göre Cemre İnan hizmetçinin evden bir takım eşyaları götürdüğünü iddia etti. Suna M.'ye telefonuna Cemre İnan tarafından atılan mesajda, 'O eşyaları bir saat içerisinde güvenliğe bırakmazsan seni aldırırım hasta karı' yazıldığını gördü. Aldığı mesaj karşısında telaşa kapılan Suna M., karakola giderek Cemre İnan'dan şikayetçi oldu. Genç kadın emniyet güçlerine Cemre İnan'ın kendisine attığı mesajları göstererek can güvenliğinin bulunmadığını ve şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. Cemre İnan, hizmetçisi Suna M.'yi tehdit etmediğini bu nedenle üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ileri sürdü.

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