Melis Aracı kanser hastalığını annesinin desteği ve müzik sevgisiyle yendi

Edirne'de beynindeki tümör nedeniyle 3 kez ameliyat olan ve uzun süre kemoterapi ve radyoterapi alan Melis Aracı, 3 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra felç oldu. Kanser hastalığını annesinin desteği ve müzik sevgisi sayesinde yenen Melis Aracı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) müzik alanında Türkiye birinciliği elde etti. Aracı, son ameliyatın ardından geçici felç olduğunu, 3 ay yoğun bakımda kaldığını aktararak, "Uzun süre radyoterapi ve kemoterapi aldım. Tekerlekli sandalye ile 3 ay boyunca dolaşmak zorunda kaldım. Sonra tekrar ayağa kalktım, yürümeye başladım. Yeniden parmaklarımı kıpırdatmayı öğrendim. Bir bebek gibi her şeyi yeniden öğrendim



ÇOK MUTLUYUM

Melis Aracı, "Çok zor bir süreçti benim için. Müzik bana ilaç gibi geldi. Müzik sayesinde yeniden yürümeye başladım. Tamamen felç olmuştum. Ne zaman üzgün olsam sevdiğim müzikleri dinledim. Umudumu kaybettiğim anlar olsa da şimdi çok ama çok mutluyum" dedi.

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