Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti hakkında yürek burkan detay! | Yaşam haberleri





'MUSA'FİR

ABD'li gazeteci Delmar Lee Roberts (89), üniversite yıllarında çok sayıda Türk arkadaş edindi. Onların tavsiyesi ile 1968 yılında Türkiye'ye geldi. Aydın'ın Söke İlçesi'ne gitti. Tarihi ve turistik yerleri gezecekti. Ancak otelde yer bulamayınca yolu o dönemde 15 yaşında olan İbrahim Kabakçı ile kesişti. Ve o dostluk hiç bitmedi. Roberts, o yıldan sonra her yıl tatil için geldiğinde Kabakçı'yı ziyaret edip evinde güzel zamanlar geçirdi. Bu yıl da yine misafirliğe gelen Roberts, Türkiye'yi ikinci vatanı gibi gördüğünü söyledi. "Öldüğümde tüm mal varlığım Türk öğrencileri için bağışlayacağım. Çünkü Türkiye'yi çok seviyorum" dedi. İbrahim Kabakçı ise Roberts'le kardeş gibi olduklarını söyledi.