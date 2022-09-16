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    Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti hakkında yürek burkan detay! | Yaşam haberleri

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Skorsky tipi helikopter, kaza kırıma uğradı. Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu.Uzman Çavuş Ümit Kesti’nin şehit olmadan 1 saat önce babasından helallik istediği ortaya çıktı!

    Son veda

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Skorsky tipi helikopter, kaza kırıma uğradı. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin son vedası ortaya çıktı. Baba Yılmaz Kesti, oğlunun şehit olmadan 1 saat önce kendisini arayarak helallik istediğini anlattı. "O akşam 21.30 gibi aradı. Baba, 'Yarım saat sonra helikoptere bineceğiz, senden bir ricam var ama üzülme' dedi. Bana 'Babalık haklarını helal edeceksin' dedi. 'Ne demek oğlum öyle şeyler konuşma üzülüyorum' dedim. 'Haklarım gani gani helal olsun' dedim. 'Ayaklarına taş değmesin' dedim. Böyle beni üzüntüye koydu, oğlumun sesini duyunca ağladım. Ertesi sabah saat 09.00 gibi şehit haberini aldık. O akşam zaten bütün arkadaşlarını aramış" diye ağladı.



    'MUSA'FİR
    ABD'li gazeteci Delmar Lee Roberts (89), üniversite yıllarında çok sayıda Türk arkadaş edindi. Onların tavsiyesi ile 1968 yılında Türkiye'ye geldi. Aydın'ın Söke İlçesi'ne gitti. Tarihi ve turistik yerleri gezecekti. Ancak otelde yer bulamayınca yolu o dönemde 15 yaşında olan İbrahim Kabakçı ile kesişti. Ve o dostluk hiç bitmedi. Roberts, o yıldan sonra her yıl tatil için geldiğinde Kabakçı'yı ziyaret edip evinde güzel zamanlar geçirdi. Bu yıl da yine misafirliğe gelen Roberts, Türkiye'yi ikinci vatanı gibi gördüğünü söyledi. "Öldüğümde tüm mal varlığım Türk öğrencileri için bağışlayacağım. Çünkü Türkiye'yi çok seviyorum" dedi. İbrahim Kabakçı ise Roberts'le kardeş gibi olduklarını söyledi.



    TÜRK'ÜN AKLI 48'İNCİ ÇIKTI
    Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı. Türkiye, 48. sırada yer aldı. IQ ortalamamız, 89 çıktı. Listenin ilk sırasına Singapur yerleşirken en sonunda ise 60 IQ ile Senegal vardı. İşte ilk 10'a giren ülkeler ve zeka puanları:
    Singapur (108)
    Hong Kong (108)
    Tayvan (106)
    Güney Kore (106)
    Japonya (105)
    Çin (104)
    İsviçre (102)
    Hollanda (102)
    Kuzey Kore (102)
    Çin (101)



        MELİH EYMEN YAŞASIN
        Kayseri'de SMA hastası Melih Eymen Ceylan (4.5) için valilik izniyle kampanya başlatıldı. 1 milyon 822 bin dolarlık (yaklaşık 36 milyon TL) tedavi ücretinin yüzde 28'i toplandı. Tedavi olabilmesi için de 5 yaş ve 20 kilo kriteri vardı. Ancak Melih Eymen'in 5 yaşına girmesi için ise 5 ay kaldı. Baba Osman Ceylan; yardım çağrısı yaptı: Hayırseverlerimizden evladımızın yaşaması için bize destek vermelerini bekliyoruz. Operatörlerden Melih yazıp 1191'e gönderildiğinde oğluma 10 TL bağış yapılabiliyor. Oğlumun adına bir banka hesabı var ve oradan da bağış topluyoruz. Tek amacımız oğlumuzun yaşaması. ALİ ALTUNTAŞ



        SABIKALI DEHŞET
        İstanbul'da güvenlikçi Tuğrul Okudan, taşkınlık çıkaran M.B ile Ç.K'nın yanına gitti. "Ses yapmayın" deyip sakin olmalarını istedi. Ancak iki cani tarafından bıçaklanıp katledildi. M.B'nin 27, Ç.K'nın 11 suç kaydı olduğu belirlendi.



        119 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 119 milyon 169 bin lira devretti. 5 bilenler 62 bin 769'ar lira, 4 bilenler 717'şer lira, 3 bilenler 35'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira ikramiye alacak.

        BU ARABA TAM 7 MİLYON LİRA
        Ferrari, ilk kez SUV model otomobil yaptı. "Purosangue" (Saf Kan) adını verdiği aracını tanıttı. 12 silindirli otomobilin ülkesindeki fiyatını da 390 bin euro (7 milyon 119 bin TL) olarak açıkladı.

        DERİN HABER
        Rusya'daki gizemli ölümlere yenisi eklendi. Pravda'nın yayın yönetmeni Vladimir Sungorkin, iş gezisine gitti. Öğle yemeği sırasında fenalaşıp kendinden geçti. 3 dakikada yaşamını yitirdi.

        UÇAN TAKSİ GELİYOR
        Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıkladı: Airtaksi ile 23 Nisan'da, Galataport'tan Üsküdar'a insanlı uçuş yapabiliriz...
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        Haberler Yaşam Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti hakkında yürek burkan detay! | Yaşam haberleri
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