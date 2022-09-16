Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti hakkında yürek burkan detay! | Yaşam haberleri

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Skorsky tipi helikopter, kaza kırıma uğradı. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin son vedası ortaya çıktı. Baba Yılmaz Kesti, oğlunun şehit olmadan 1 saat önce kendisini arayarak helallik istediğini anlattı. "O akşam 21.30 gibi aradı. Baba, 'Yarım saat sonra helikoptere bineceğiz, senden bir ricam var ama üzülme' dedi. Bana 'Babalık haklarını helal edeceksin' dedi. 'Ne demek oğlum öyle şeyler konuşma üzülüyorum' dedim. 'Haklarım gani gani helal olsun' dedim. 'Ayaklarına taş değmesin' dedim. Böyle beni üzüntüye koydu, oğlumun sesini duyunca ağladım. Ertesi sabah saat 09.00 gibi şehit haberini aldık. O akşam zaten bütün arkadaşlarını aramış" diye ağladı.
'MUSA'FİR
ABD'li gazeteci Delmar Lee Roberts (89), üniversite yıllarında çok sayıda Türk arkadaş edindi. Onların tavsiyesi ile 1968 yılında Türkiye'ye geldi. Aydın'ın Söke İlçesi'ne gitti. Tarihi ve turistik yerleri gezecekti. Ancak otelde yer bulamayınca yolu o dönemde 15 yaşında olan İbrahim Kabakçı ile kesişti. Ve o dostluk hiç bitmedi. Roberts, o yıldan sonra her yıl tatil için geldiğinde Kabakçı'yı ziyaret edip evinde güzel zamanlar geçirdi. Bu yıl da yine misafirliğe gelen Roberts, Türkiye'yi ikinci vatanı gibi gördüğünü söyledi. "Öldüğümde tüm mal varlığım Türk öğrencileri için bağışlayacağım. Çünkü Türkiye'yi çok seviyorum" dedi. İbrahim Kabakçı ise Roberts'le kardeş gibi olduklarını söyledi.
TÜRK'ÜN AKLI 48'İNCİ ÇIKTI
Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı. Türkiye, 48. sırada yer aldı. IQ ortalamamız, 89 çıktı. Listenin ilk sırasına Singapur yerleşirken en sonunda ise 60 IQ ile Senegal vardı. İşte ilk 10'a giren ülkeler ve zeka puanları:
Singapur (108)
Hong Kong (108)
Tayvan (106)
Güney Kore (106)
Japonya (105)
Çin (104)
İsviçre (102)
Hollanda (102)
Kuzey Kore (102)
Çin (101)