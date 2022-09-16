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    • Yaşam
    • 16.09.2022 08:44
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    • 16.09.2022 08:49
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    Alacak verecek meselesinde kan döküldü: Cinayet anı kamerada

    Kahramanmaraş'ta aralarında alacak vercek meselesi nedeniyle husumet bulunan şahısların silahlı kavgasında 1 kişi öldü. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor.

    Alacak verecek meselesinde kan döküldü

    Kahramanmaraş'ta iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    Cinayet anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı | Video

    ALACAK VERECEK HUSUMETİ
    Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen M.D ve Harun Askara, karşılaştı.
    Bir müddet tartışan ikiliden M.D, silahla Harun Askara'ya ateş açtı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Askara'yı hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Harun Askara hayatını kaybetti.

    CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA
    Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. M.D'nin elindeki silahla Harun Askara'ya ateş açtığı ve daha sonra olay yerinden kaçtığı, yaralanan şahsın da yere düştüğü görüldü.

    Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Alacak verecek meselesinde kan döküldü: Cinayet anı kamerada
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