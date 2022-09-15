Kazaya karışan panelvan manav tezgahına daldı: 3 kişi ölümden kıl payı kurtuldu

PANELVAN SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazanın ardından yapılan alkol kontrolünde 0.29 promil alkollü olduğu belirlenen panelvan sürücüsünün ehliyetine trafik ekipleri tarafından el konulurken, sürücü alkol almadığını iddia etti. Trafik görevlileri de hastaneye giderek kandan alkol kontrolü yaptırabileceğini belirttiler.