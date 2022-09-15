Kazaya karışan panelvan manav tezgahına daldı: 3 kişi ölümden kıl payı kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde panelvanın manav tezgahına daldığı kazada 1 kişinin yaralandı. Ortalık savaş alanına dönerken, kaldırımdaki 3 kişi ölümle burun buruna geldi.
Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza kamerada | Video
KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR
Sorgun Bulvarı'nda, Çevreyolu istikametinden Antbirlik istikametine gitmekte olan Gökhan Kök'ün kullandığı Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ait makam aracı ile 5062. Sokak'tan Sorgun Bulvarı'na çıkan Sezai A.'nın kullandığı 07 AHL 723 plakalı panelvan MATSO Kavşağı'nda çarpıştı.
KAÇARCASINA UZAKLAŞTILAR
Kazada yaralanan makam aracı sürücüsü Gökhan Kök, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, panelvanın altında kalmaktan son anda kurtulan kız öğrenci, annesiyle birlikte olay yerinden kaçarcasına uzaklaştı.
SEBZE-MEYVELER ETRAFA SAÇILDI
Çarpışmanın şiddetiyle panelvan olduğu yerde dönerek kaldırımda bulunan manav tezgahına dalarken, manav tezgahı sahibi, müşterisi ve okuldan dönmekte olan kız öğrenci panelvanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Tezgahta bulunan sebze-meyveler ise etrafa saçıldı.