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    • Yaşam
    • 15.09.2022 17:17
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    • 15.09.2022 17:24
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    Kazaya karışan panelvan manav tezgahına daldı: 3 kişi ölümden kıl payı kurtuldu

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde Esnaf Odası başkanın makam aracı ile çarpışan panelvan, kaldırımdaki manav tezgahına daldı. Kaldırımdaki 3 kişi ölümden kıl payı kurtuldu. Yaralanan makam aracının şoförü ambulansla hastaneye götürülürken, panelvan sürücüsü 0.29 promil alkollü çıktı.

    Ölümden kıl payı kurtuldular: İnanılmaz anlar kamerada

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde panelvanın manav tezgahına daldığı kazada 1 kişinin yaralandı. Ortalık savaş alanına dönerken, kaldırımdaki 3 kişi ölümle burun buruna geldi.

    Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza kamerada | Video

    KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR
    Sorgun Bulvarı'nda, Çevreyolu istikametinden Antbirlik istikametine gitmekte olan Gökhan Kök'ün kullandığı Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ait makam aracı ile 5062. Sokak'tan Sorgun Bulvarı'na çıkan Sezai A.'nın kullandığı 07 AHL 723 plakalı panelvan MATSO Kavşağı'nda çarpıştı.

    KAÇARCASINA UZAKLAŞTILAR
    Kazada yaralanan makam aracı sürücüsü Gökhan Kök, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, panelvanın altında kalmaktan son anda kurtulan kız öğrenci, annesiyle birlikte olay yerinden kaçarcasına uzaklaştı.

    SEBZE-MEYVELER ETRAFA SAÇILDI
    Çarpışmanın şiddetiyle panelvan olduğu yerde dönerek kaldırımda bulunan manav tezgahına dalarken, manav tezgahı sahibi, müşterisi ve okuldan dönmekte olan kız öğrenci panelvanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Tezgahta bulunan sebze-meyveler ise etrafa saçıldı.

        PANELVAN SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
        Kazanın ardından yapılan alkol kontrolünde 0.29 promil alkollü olduğu belirlenen panelvan sürücüsünün ehliyetine trafik ekipleri tarafından el konulurken, sürücü alkol almadığını iddia etti. Trafik görevlileri de hastaneye giderek kandan alkol kontrolü yaptırabileceğini belirttiler.

        "KEDİYİ KOVARKEN ÖLÜYORDUK"
        Tezgahının başında ölümden dönen manav dükkanı sahibi Ali Bezci, tezgaha gelen kediyi uzaklaştırırken bir anda araçların çarpıştığını gördüğünü, panelvan tezgaha gelirken kaçıp kurtulduğunu söyledi.

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