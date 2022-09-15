Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.09.2022 09:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.09.2022 09:50
    ABONE OL

    Hastanede taşkınlık çıkaranları ayırmak isteyen güvenlik görevlisi boynundan aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti

    İstanbul Esenyurt'ta iki motorcunun kaza geçirdikten sonra geldikleri hastanede taşkınlık çıkardığını gören ve onları uyarmak için yanlarına giden güvenlik görevlisi boynuna aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. 1 Ağustosta dünya evine giren Tuğrul Okudan’dan geriye evlendiği günden fotoğrafları kaldı. Okudan’ı canından eden şüphelilerden M.B.’nin 27 Ç.K.’nın ise 11 suç kaydının olduğu öğrenildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; “Adalet önünde suçlular cezasını çekecek” dedi.

    Hastane güvenliği boynundan bıçaklanarak öldü

    Olay, dün akşam saat 18.20 sıralarında Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Yakınlarının rahatsızlığı için acile gelen kişiler bağrışmaya başladı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi hasta yakınlarını 'sessiz olun' diyerek uyardı.

    Bu uyarıya sinirlenen hasta yakını Çetin K. dışarıda bulunan motosikletten ekmek bıçağını alıp, güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ı boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisinin ilk müdahalesi acil serviste yapıldı. Daha sonra güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan özel bir hastaneye sevk edildi.

    Olay sonrasında hastane bir süre kapatılırken, geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Güvenlik görevlisini bıçaklayan şüpheli Çetin K. ve Mazlum B. gözaltına alınırken, olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi. Öldürülen Tuğrul Okudan'ın 1,5 ay önce evlendiği öğrenildi.

        BAKAN KOCA "SON DERECE ÜZGÜNÜM"
        Konuyla ilgili açıklama yapan bakan Fahrettin Koca; "Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

        VALİ YERLİKAYA; "CEZASINI ÇEKECEK"
        İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise; "#Esenyurt Devlet Hastanesi özel güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan henüz 1,5 aylık evliydi. Dün hasta yakınları tarafından öldürüldü. Tuğrul kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Adalet önünde suçlular cezasını çekecek" dedi.

        SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR
        İşledikleri cinayetin ardından gözaltına alınan Mazlum B. ve Çetin K.'nin emniyette suç kayıtlarının da kabarık olduğu ortaya çıktı. Mazlum B.'nin çeşitli suçlardan 27 adet, suç kaydının olduğu Çetin K.'nin ise 11 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
            Akşener ve Kılıçdaroğlu arasında soğuk savaş!
            Haberler Yaşam Hastanede taşkınlık çıkaranları ayırmak isteyen güvenlik görevlisi boynundan aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti
                SON DAKİKA