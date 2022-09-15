Hastanede taşkınlık çıkaranları ayırmak isteyen güvenlik görevlisi boynundan aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

İşledikleri cinayetin ardından gözaltına alınan Mazlum B. ve Çetin K.'nin emniyette suç kayıtlarının da kabarık olduğu ortaya çıktı. Mazlum B.'nin çeşitli suçlardan 27 adet, suç kaydının olduğu Çetin K.'nin ise 11 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.