Oğlunun acısına dayanamayıp cenaze aracını öpen anne yürekleri dağladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde cuma gecesinden beri kendisinden haber alınamayan ve dün gece saatlerinde yol kenarında cesedi bulunan gencin cenazesi, annenin feryatları arasında teslim edildi. Oğlunun acısına dayanamayan annenin bir ara cenaze aracına sarılarak öpmesi yürekleri dağladı.

Oğlunun acısıyla yıkılan annenin feryatları yürek yaktı | Video

MOTOSİKLETİN YANINDA BULUNDU

Ululan mevkiinde yoldan geçmekte olan 2 kişi, yol kenarındaki çalılıklar arasında lambası yanan bir motosiklet görüp durdu. Yaklaşıp motosiklete bakan iki kişi motosikletin yakınında yerde yatmakta olan bir kişiyi görünce 112 Acil çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi, jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.