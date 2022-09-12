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    • Yaşam
    • 12.09.2022 14:15
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    • 12.09.2022 14:18
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    Oğlunun acısına dayanamayıp cenaze aracını öpen anne yürekleri dağladı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 22 yaşındaki Hakan Asilkan'in, cansız bedeni çalılıkların arasında bulundu. Feryat eden acılı annenin, cenaze arabasını öpmesi görenleri duygulandırdı.

    Cenaze aracını öpen anne yürekleri dağladı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde cuma gecesinden beri kendisinden haber alınamayan ve dün gece saatlerinde yol kenarında cesedi bulunan gencin cenazesi, annenin feryatları arasında teslim edildi. Oğlunun acısına dayanamayan annenin bir ara cenaze aracına sarılarak öpmesi yürekleri dağladı.

    Oğlunun acısıyla yıkılan annenin feryatları yürek yaktı | Video

    MOTOSİKLETİN YANINDA BULUNDU
    Ululan mevkiinde yoldan geçmekte olan 2 kişi, yol kenarındaki çalılıklar arasında lambası yanan bir motosiklet görüp durdu. Yaklaşıp motosiklete bakan iki kişi motosikletin yakınında yerde yatmakta olan bir kişiyi görünce 112 Acil çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi, jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

    3 GÜNDÜR HER YERDE ARANIYORDU
    Yapılan incelemede, yerde cansız yatan kişinin cuma gecesinden beri kayıp olan ve her yerde aranan Sanayi Sitesi'nde boyacılık yapmakta olan, Hocalı Mahallesi'nden Hakan Asilkan olduğu belirlendi. Asilkan'ın cansız bedeni, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    ACILI ANNE YÜREKLERİ DAĞLADI
    Gencin cenazesini teslim almaya, bir televizyon kanalına çıkarak çocuklarını bulmak için İstanbul'a doğru giden ve acı haberi alarak Afyonkarahisar'dan dönen anne Ayşe ve baba Ali Asilkan geldi. Cenaze aracının gelmesi ile morgun kapısına yönelen ve güçlükle ayakta duran anneyi yakınları teselli etti.

        KARA KUZUM SARI CİHANIM BENİM
        Bir ara cenaze aracının önüne gelerek araca sarılıp öpen annenin, "Tırnaklarına dayanamam ben senin boyalı ve ilmekli kuzum. Papatya gülüm. Vay kuzum benim vay. Allah bana sabır verdi bayılmadım yavrum. Kara kuzum, sarı cihanım benim" sözleri yürekleri dağladı.

        Cenazenin Hocalı Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip defnedileceği öğrenildi.

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        Haberler Yaşam Oğlunun acısına dayanamayıp cenaze aracını öpen anne yürekleri dağladı
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