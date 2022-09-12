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    • Yaşam
    • 12.09.2022 17:23
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    • 12.09.2022 17:23
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    İş hanında korkunç manzara: Kendini asmış halde bulundu

    Şişli'de 5 katlı binanın üçüncü katında bir kadın merdiven korkuluklarına asılı şekilde ölü olarak bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen kadının kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenildi.

    İş hanında korkunç manzara

    Şişli'deki 5 katlı iş hanının ikinci katında bir kadın ölü bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

    ATÖLYE ÇALIŞANLARI BULDU
    Şişli Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan 5 katlı bir iş hanının 3'üncü katındaki konfeksiyon atölyesinde çalışanlar, binanın 2'nci katındaki merdiven korkuluklarına asılmış halde bir kadın gördü.

    Çalışanlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

    CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
    Kısa süre sonra olay yeri inceleme ekipleri de binaya gelerek ceset üzerinde inceleme yaptı.

        Ekiplerin çalışmalarının ardından kadının cesedi cenaze aracına konularak Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

        'KENDİMİ ASMIŞ BİR KADIN GÖRDÜM'
        Kadının cesedini fark eden Hüseyin Çelik, "Aşağıya indim. Merdivenin orada telefon ve cüzdan vardı. Aşağıya baktığımda kendini asmış bir kadın gördüm. Ben ilk olarak erkek sandım. Sonrasında aşağıya inmedim. Yukarı çıktım tekrar. Hemen polisi aradım ve polisler geldi. Daha doğrusu ambulans geldi önce. Onlar kontrol etti ve ölmüş dediler. Biz de dışarıda beklemeye başladık. Polis ekipleri tanıyor musun diye cesedi gösterdiler. Baktım, tanımıyorum" diye konuştu.

        Ölen kadının kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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        Haberler Yaşam İş hanında korkunç manzara: Kendini asmış halde bulundu
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