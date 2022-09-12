İş hanında korkunç manzara: Kendini asmış halde bulundu

Ekiplerin çalışmalarının ardından kadının cesedi cenaze aracına konularak Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

'KENDİMİ ASMIŞ BİR KADIN GÖRDÜM'

Kadının cesedini fark eden Hüseyin Çelik, "Aşağıya indim. Merdivenin orada telefon ve cüzdan vardı. Aşağıya baktığımda kendini asmış bir kadın gördüm. Ben ilk olarak erkek sandım. Sonrasında aşağıya inmedim. Yukarı çıktım tekrar. Hemen polisi aradım ve polisler geldi. Daha doğrusu ambulans geldi önce. Onlar kontrol etti ve ölmüş dediler. Biz de dışarıda beklemeye başladık. Polis ekipleri tanıyor musun diye cesedi gösterdiler. Baktım, tanımıyorum" diye konuştu.