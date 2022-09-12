İş hanında korkunç manzara: Kendini asmış halde bulundu

Şişli'deki 5 katlı iş hanının ikinci katında bir kadın ölü bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
ATÖLYE ÇALIŞANLARI BULDU
Şişli Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan 5 katlı bir iş hanının 3'üncü katındaki konfeksiyon atölyesinde çalışanlar, binanın 2'nci katındaki merdiven korkuluklarına asılmış halde bir kadın gördü.
Çalışanlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Kısa süre sonra olay yeri inceleme ekipleri de binaya gelerek ceset üzerinde inceleme yaptı.