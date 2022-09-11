Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 11.09.2022 15:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2022 15:28
    ABONE OL

    Serada elektrik akımına kapılan çitçi hayatını kaybetti

    Amasya'da kendine ait serada onarım yaptığı sırada elektrik akımına kapılan çiftçi Zekeriya Yüce (41), yaşamını yitirdi. Yüce'nin cenazesi, inceleme sonrası otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    DHA
    Sera çiftçinin sonu oldu

    Olay, dün akşam Kızılca köyünde meydana geldi. Kendine ait sebze serasında onarım yapan Zekeriya Yüce, 6 metre yükseklikteki havalandırma bağlantılarını söktüğü sırada elektrik kablolarına temas etti. Bu sırada Yüce, elektrik akımına kapıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yüce'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yüce'nin cenazesi, inceleme sonrası otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Karalar’ın ağabeyinin damadı yayayı öldürüp kaçtı!
    Haberler Yaşam Serada elektrik akımına kapılan çitçi hayatını kaybetti
        SON DAKİKA