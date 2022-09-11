İstanbul'da ulaşımda kış tarifesine geçiliyor! Yarın 06-14 arası toplu ulaşım ücretsiz olacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İETT otobüsleri, 10 Eylül itibarıyla kış tarifesine geçti. Yeni sefer düzenine göre, İETT'de günde 5 bin 237 araçla 52 bin 985 sefer düzenlenmesi planlanıyor.

Kış sefer düzeninde, yazın oluşan talep nedeniyle hizmete alınan 48R, D1 ve D2 hatları pasifleştirilecek. KM28, 98K, 59HS, 48U, 38H, 36S, 29T ve HT19 hatları ise tekrar aktif hale getirilecek.